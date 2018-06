Rijnland-Palts: drinken bij de wijnboeren zelf

Met de zes wijnbouwgebieden Pfalz Rijn-Hessen, Nahe, Ahr, Moezel en Midden-Rjin geldt Rijnland-Palts als een waar wijnparadijs. Bij de wijnboer in gezellige kring een glaasje drinken of de diversiteit van de wijnen ontdekken op de plek waar ze rijpen? Dat kan in Rheinland-Pfalz, de grootste wijnproducent van Duitsland.

Twee van de dertien wijnbouwregio's die Duitsland rijk is, staan op de Unesco lijst van werelderfgoederen: het Oberes Mittelrheintal, waarin ook de beroemde Loreley gelegen is, en Rheinhessen, de grootste wijnregio van Duitsland. Ze liggen allebei in de deelstaat Rijnland-Palts.

In deze regio wordt dan ook ieder jaar tijdens het wijnoogstfeest de Duitse wijnkoningin gekroond. Sinds 1950 vertegenwoordigen deze jonge vrouwen de Duitse wijnen een jaar lang wereldwijd - en tot nu toe is er nog geen wijnkoningin geweest die Loreley heette.

Wijndrinken bij de wijnboer zelf

Wanneer er boven de deur van een wijnboerderij een krans is aangebracht, betekent dit dat de wijnboer zijn 'Straußwirtschaft' geopend heeft en er bij hem wijn gedronken kan worden. Vier maanden per jaar mogen wijnboeren hun zelfgeproduceerde wijn namelijk ter plaatse schenken en verkopen.

In Rijnland-Palts is dit gebruik, dat twaalf eeuwen geleden in de tijd van Karel de Grote werd geïntroduceerd, al even populair bij de plaatselijke bevolking als bij de toeristen. Bij de wijn worden er naast een worst- of kaasplateau ook graag regionale specialiteiten gegeten zoals 'Handkäs mit Musik' aan de Moezel, 'Spundekäs' in Rheinhessen of varkenspens (Pfälzer Saumagen) in Rijnland-Palts.

En feesten maar

Als sinds de middeleeuwen draait alles in september in de wijnbouwgebieden om de druivenoogst en de bijbehorende feesten. En dat geldt zeker voor Rijnland-Palts. De dorpen worden versierd en zowel de lokale bewoners als toeristen nemen plaats aan lange tafels in de openlucht om samen de druivenoogst te vieren.

Niet alleen kunt u proeven van heerlijke, jonge wijnen: bij de wijnen worden bovendien altijd lekkere hapjes uit de streek geserveerd. Ook kunt u deelnemen aan een rondleiding op een wijnboerderij of een wandeling tussen de wijnranken maken.

Een van de feestelijke hoogtepunten in Rijnland-Palts is het wijnoogstfeest in Neustadt tussen 29 september en 9 oktober met een prachtige optocht van wijnboeren.

Mainz: wijnkoningin van Duitsland

Mainz is de grootste stad in Rijnland-Palts en is behalve universiteitsstad, stad van de Romeinen en carnavalsstad ook de wijnkoningin van Duitsland.

Overdag wordt het stadsbeeld bepaald door de meer dan duizend jaar oude Mainzer Dom, de imposante kathedraal die boven de stad uittorent. Daaromheen liggen kronkelige, middeleeuwse straatjes waar het altijd gezellig druk is.

Maar 's avonds maakt Mainz haar reputatie als wijnkoningin pas echt waar. De jonge generatie wijnboeren in het wijngebied Rheinhessen bewijst met iedere jaargang opnieuw dat zij in staat is tot buitengewone prestaties. Hun producten consumeren de inwoners van Mainz graag in de gezellige wijnlokalen en cafés in het centrum met geloof gerelateerde namen als 'Klingelbeutel' (collectezak) en 'Beichtstuhl' (biechtstoel).

De wijnmarkt is een van de drie grote feesten die de stad kent. Toen deze in 1946 voor het eerst na de oorlog weer werd gehouden, trakteerde de Franse bezettingsmacht de inwoners van Mainz op 100.000 liter wijn, een groots gebaar van verzoening en vriendschap.

De twee andere grote feesten zijn - hoe kan het aan de Rijn ook anders - het carnaval en vier dagen lang aan het einde van de maand juni de Johannisnacht, een fantastisch cultuurfeest dat oorspronkelijk werd gehouden ter ere van Johannes Gutenberg, maar nu een bonte mix is van muziek, oude gebruiken, kleinkunst en kraampjes met eten en - natuurlijk - wijn.

Dé specialiteit uit Rijnland-Palts: Pfälzer Saumagen

Een must in Rijnland-Palts is de beroemde 'Pfälzer Saumagen', een gerecht van het buikstuk van het varken. Ook Gorbatsjov en Margaret Thatcher hebben dit samen met Helmut Kohl gegeten.

Oorspronkelijk is het een gerecht geboren uit armoede. Mensen wilden immers geen enkel deel van het varken weggooien en daarom vulden ze de maag met aardappels en zuurkool.

Ondertussen is de Saumagen uitgegroeid tot een lekkernij die ook zijn plaats heeft veroverd in de nouvelle cuisine. De traditionele bereiding wordt nog altijd gegeten, maar naargelang het seizoen bestaan er tegenwoordig allerlei varianten: met wilde knoflook, met truffelsaus, chanterelle paddenstoelen, verse kruiden....

Bekijk in dit filmpje welke culinaire mogelijkheden de Pfälzer Saumagen allemaal biedt en probeer het zelf te maken aan de hand van dit recept.