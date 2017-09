Wetenschappers proberen uitgestorven reuzenschildpadden weer tot leven te wekken op de Galapagoseilanden

Wetenschappers van Yale University proberen in samenwerking met Galapagos National Park een soort reuzenschildpadden die anderhalve eeuw uitstierven opnieuw tot leven te wekken. Dat schrijft Galapagos Conservancy.

Het gaat om de Chelonoidis niger die leefden op Floreana Island. De dieren verdwenen zo'n 150 jaar geleden, vermoedelijk net nadat Charles Darwin de Galapagoseilanden had bezocht, door toedoen van walvisvaarders en zeelui. Zij namen de reuzeschildpadden mee in de romp van hun schepen en gooiden ze later vaak in zee om plaats te maken voor walvisvlees.

Hoe denken de wetenschappers dit uitgestorven dier weer terug te brengen? In 1994 ontdekten onderzoekers dat een deel van de schildpadden op Isabella Island er anders uitzag dan de rest. Ze hadden een ander schild, niet in de vorm van een koepel zoals de meeste schildpadden op het eiland, maar zadelvormig. De schildpadden die op Floreana Island leefden hadden zo'n zelfde zadelvormig schild omdat ze met zo'n schild hun hoofd verder omhoog konden steken en zo beter bij de blaadjes konden op het droge Floreana Island.

Pas later, toen de DNA-technieken verbeterd waren, konden onderzoekers gaan testen of de schildpadden op Isabella Island verwant zijn aan de uitgestorven Floreana schildpadden. Ze onderzochten het bloed van 1600 schildpadden en er bleken inderdaad dieren te zijn met genetisch materiaal van de Floreana schildpad. Ze vermoedden dat dit genetisch materiaal op Isabella Island terecht gekomen is doordat schildpadden die werden gedumpt door de walvisvaarders op dit eiland beland zijn en in de loop van de jaren gemixt zijn met de inheemse schildpadden.

De wetenschappers van Yale University hebben 19 schildpadden met voldoende Floreana DNA geselecteerd om deze soort weer tot leven te brengen. Ze laten deze dieren met elkaar paren zodat ze zoveel mogelijk Floreana DNA krijgen. De komende vijf jaar zullen de eerste nakomelingen uitgezet worden op Floreana Island.

Het zal generaties duren en wellicht nooit volbloed Floreana schildpadden opleveren, maar eens terug in hun natuurlijke habitat zal de evolutie hen een handje helpen.

Wetenschappers hoopten ook DNA te vinden van de Chelonoidis nigra abingdoni, ook wel Pinta eiland-schildpad genoemd. Het laatste exemplaar van deze soort schildpadden was de wereldberoemde George die in 2012 overleed. Maar genetische materiaal van de Pinta eiland-schildpadden is helaas nog niet gevonden.