Leuven verbiedt gebruik roofvogels en uilen in publieke evenementen

Mohamed Ridouani, (sp.a) als schepen bevoegd voor dierenwelzijn, licht het besluit om roofvogels en uilen niet langer voor menselijk vertier te mogen gebruiken toe: 'We gaan hiermee in op een vraag van Vogelbescherming Vlaanderen, die er ons op gewezen heeft dat vogels zoals slechtvalken of sneeuwuilen steeds vaker tijdens publieke evenementen gebruikt worden voor menselijk vertier. We willen dat verbieden omdat dit steeds enorm veel stress meebrengt voor deze vogels, die vanzelfsprekend thuishoren in de natuur. Leuven verbood al eerder het gebruik van dieren op circussen en kermissen.

Onvoorspelbaar

Naast het aspect dierenwelzijn zijn er ook de risico's voor de openbare veiligheid. 'Er bestaat een ernstig risico voor de openbare veiligheid bij het tentoonstellen of opvoeren van deze dieren in shows. De dieren worden hongerig gehouden om kunstjes uit te voeren in ruil voor een beloning. Roofvogels en uilen zijn wilde dieren en hun gedragingen zijn dan ook niet voorspelbaar. Een eventuele aanval kan verregaande gevolgen hebben', aldus de raadsbeslissing.

Het gewijzigde politiereglement verplicht eigenaars en/of houders van dieren ook om steeds de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de dieren geen aanleiding geven tot hinderlijke of gevaarlijke situaties op het openbaar domein.