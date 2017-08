Bijna 400 nieuwe dieren- en plantensoorten ontdekt in het Amazonewoud

Volgens de natuurbeschermingsorganisatie hét bewijs dat het grootste tropische woud ter wereld veel beter beschermd moet worden.

Onder de 381 nieuwe soorten die in 2014 en 2015 ontdekt werden zijn 216 planten, 93 vissen, 32 amfibieën, 20 zoogdieren, 19 reptielen en één vogelsoort. Nooit eerder werden zoveel nieuwe soorten ontdekt in het Amazonegebied, maar dat komt louter doordat er meer geld en middelen worden gestoken in het ontdekken ervan.

"Op het eerste gezicht lijkt dit goed nieuws, maar het is gewoon een bevestiging van de rijkdom van de natuurgebieden die we nog hebben", legt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF België uit. "Het is voor ons een bevestiging dat we deze gebieden absoluut moeten bewaren, want los van deze bevindingen gaat de biodiversiteit op de planeet er sterk op achteruit."

Het Amazonegebied is één van de laatste grote, aaneengesloten natuurgebieden en moet als intact landschap bewaard en beschermd worden, zo bepleit het WWF. "Eventueel kan er een buffer rond aangelegd worden van bossen die op een duurzame manier ontgonnen worden. Maar het centrale gebied mag niet voor economische doeleinden gebruikt worden. Als je er bijvoorbeeld wegen door gaat trekken, trekt dit stroperij en ontbossing aan", zegt Stuyck.

Het volledige rapport verschijnt volgende week, en zal dan onder meer aan de Braziliaanse autoriteiten worden overgemaakt. Vorige week herriep de Braziliaanse president Michel Temer nog het statuut van het gigantische Renaca-reservaat in het Amazonewoud, om private mijnbouw mogelijk te maken. Het decreet werd geschorst door een federale rechtbank in Brasilia, door de kritiek van onder meer milieuorganisaties als WWF.

"Dit rapport kan de Braziliaanse overheid misschien doen inzien dat men dit gebied beter kan beschermen, in plaats van het open te stellen voor economische activiteiten. Want dan zijn deze soorten bij voorbaat gedoemd om te verdwijnen", besluit Stuyck.