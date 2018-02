Bekijk de schitterende foto's van de winnaars van de International Landscape Photographer wedstrijd

De International Landscape Photographer werd dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. 866 fotografen uit de hele wereld stuurden in totaal 3518 foto's in. Enkel een fotograaf die vier landschapsfoto's van een zeer hoog niveau heeft geschoten, maakt kans op een prijs. Op die manier kan de jury een onderscheid maken tussen fotografen die toevallig een prachtige landschapsfoto gemaakt hebben en werkelijke gepassioneerde landschapsfotografen.

Over de passie van de Nederlandse winnaar Max Rive bestaat geen twijfel. Hij veranderde naar eigen zeggen in de loop van de jaren van een wandelaar met een camera in een serieuze en echte landschapsfotograaf. 'Met fotografie neem je meer dan enkel herinneringen mee naar huis. Ik denk dat het de combinatie van reizen, het ervaren van nieuwe dingen en het in de natuur zijnaan de ene kant en het werken aan iets, het achterlaten van een deel van je geest in een kunstwerk aan de andere kant, van landschapsfotografie de perfecte combinatie voor mij maakt.'

De foto's worden samen gepubliceerd in een boek dat je via de website volledig kan bekijken.