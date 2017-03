Een dagje Amsterdam met kinderen

1. Naar het museum

Het Amsterdam Museum heeft speciaal voor kinderen de 'Amsterdam DNA-familetour' waar je op een speelse manier door de geschiedenis van Amsterdam reist: van de eerste heipalen via de Gouden Eeuw en het leven in een weeshuis tot de coffeeshops en Ajax.

2. De grachten op

Blue Boat Canal Cruises organiseert een 'zoetwaterpiraten' rondvaart voor kinderen. Voor iets oudere kinderen is een tocht in een waterfiets een must.

3. Eten

Het Groot Melkhuis in het Vondelpark heeft een grote speeltuin, een kinderatelier op woensdagmiddag, speciale kindergerechten en voor de ouders een heerlijk terras aan het water.

4. Spelen

Door het water rennen, een hut bouwen en flodderen met zand klinkt niet erg stads. Maar in Amsterdam kan het in de natuurspeeltuin het Woeste Westen in het Westerpark. Fijne bijkomstigheid: de speeltuin is gratis toegankelijk.

5. Naar het theater

De Krakeling bij de Koekjesbrug is al veertig jaar hét theater voor jongeren tussen de 2 en 18 jaar. Voorstellingen zijn er vrijwel iedere dag en alle vormen van theater komen aan bod.