Kerstmarkten in Duitsland: Glühwein en bratwurst

Bautzen, een stadje van 40.000 inwoners aan de oostelijke grens van de oostelijke Duitse deelstaat Saksen. Bekend om zijn Stasi-gevangenis die in het begin van de vorige eeuw aan de achterzijde van het Paleis van Justitie gebouwd is. Maar ook de bakermat van de kerstmarkt zoals we die vandaag kennen. Volgens de kronieken gaf koning Wenzel in 1384 de stad Budissin het recht om in de weken voor Kerstmis elke zaterdag een vrije vleesmarkt te organiseren, waar de lokale bevolking even de bittere kou kon verdrijven met een hapje en een drankje in de hand. De Bautzener Wenzelsmarkt bestaat overigens nog steeds en lokt elk jaar meer dan 100.000 bezoekers. Leuk voor wie een vleugje nostalgie wil opsnuiven, maar sfeerzoekers kunnen vandaag hun hart ophalen in veel mooiere en grotere kerstmarkten in Duitsland.

De traditie-politie

Waarom geldt Duitsland tot op heden als de absolute topbestemming voor liefhebbers van kerstlichtjes? Misschien wel omdat de traditie-politie er, meer dan elders, streng op toekijkt dat de Weihnachtsmarkt zijn authentieke karakter behoudt. Naast de onvermijdelijke glühwein en braadworst mogen er wel geschenkartikelen, mutsen en lelijke truien worden verkocht, maar het mag vooral geen doordeweekse verkoopbazaar worden. In sommige steden heeft de moderne tijd intussen zijn intrede gedaan, getuige de opkomst van de gay kerstmarkten, maar het oog wordt toch vooral gelokt naar tradities en oude ambachten. Een ander groot verschil met de kerstmarkten in België en Nederland: de vele eetkraampjes en tapkranen gaan er al in de tweede helft van november open, maar sluiten al tijdens de week vóór Kerstmis.

Eén kerstmarkt is niet genoeg

De Weihnachtsmarkt-hitparade wordt aangevoerd door Düsseldorf, Keulen en Oberhausen. In Düsseldorf neemt men geen genoegen met één kerstmarkt, maar heeft men er liefst zes stuks opgezet op evenveel stadspleinen. Omdat die pleinen nauw met elkaar in verbinding staan, lijkt het wel alsof de markten in elkaar overvloeien. Het volledige stadscentrum dompelt zich onder in een sprookjesachtige nostalgie, maar belooft dankzij zijn enorm aanbod aan eigentijdse winkels ook een stevige portie christmas shopping zoals in London of New York. Twee voor de prijs van één, zeg maar. Meer van dat vind je in Keulen, waar het fonkelende lichtspektakel rond de majestueuze Dom zich uitspreidt over de hele binnenstad. Naast de trekpleisters zoals de markten bij de Dom en op de Alter Markt zijn er ook kleinere plekjes van gezelligheid zoals aan de Hahnentorburg of kindertheater en jazzconcerten in de Stadtgarten. De kerstmarkt van Oberhausen, niet zo bekend bij ons maar des te meer in eigen land, dankt zijn populariteit in belangrijke mate aan de nabijheid van het immense winkelcentrum CentrO (220 winkels en diverse restaurants).

Kerstmarkt voor beginners

De beste kerstmarkt voor beginners is ongetwijfeld die van Aken. Nauwelijks enkele kilometers over de Belgische grens en uitgerust met meer sfeerlichtjes en eetkraampjes dan je ooit bij elkaar hebt gezien. De middeleeuwse straten in het stadscentrum en het aanzicht van het veertiende-eeuwse stadhuis en de Dom doen je wegdromen naar lang vervlogen tijden. Tenminste, als je je niet loopt te ergeren aan de drukte veroorzaakt door de zowat anderhalf miljoen bezoekers van de kerstmarkt. Wil je een kerstuitstapje upgraden tot een volwaardige vakantie, dan doe je de beste zaak in Berlijn. Ook hier worden pleintjes en straten op diverse locaties in de stad aangekleed in kerstplunje, maar de bruisende hoofdstad biedt nog zoveel meer.