In beeld: Ontdek Zwitserland met de locals

In Zwitserland nemen lokale bewoners hun gasten graag op sleeptouw om hun ambachten of typische activiteiten toe te lichten. In veel gevallen doen zij actief mee. Het online platform 'My Swiss Experience' biedt een overzicht van circa 700 unieke belevenissen, variërend van traditioneel en educatief tot sportief en avontuurlijk.