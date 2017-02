Filosoferen in Andalusië

Alain Vande Putte schreef de teksten van bijna alle hits van K3, maar houdt zich ook graag bezig met de diepere vragen van het leven. Daarom haalde hij een master wijsbegeerte, verhuisde naar het mooie dorpje Frigiliana in Andalusië in het zuiden van Spanje en organiseert daar nu filosofieworkshops met bekende Vlaamse filosofen.

De komende tijd staan drie workshops gepland, met Dirk Verhofstadt in mei, met Johan Braeckman in september en met Jean Paul Van Bendegem in mei 2018. Deelnemers overnachten in een kamer met balkon in hotel Villa Frigiliana in het centrum van het stadje.

Iedere ochtend verzamelen de deelnemers zich bij de villa La Casa del Valla van Alain Vande Putte waar ze aan de rand van het zwembad filosofiecolleges volgen. 's Middags is iedereen vrij om de omgeving op eigen houtje te verkennen. 's Avonds komen de deelnemers opnieuw samen bij La Casa del Valla voor een gastronomische maaltijd bereid door lokale chefs en gesprekken met de spreker en andere deelnemers.

De filosofische week wordt afgesloten met een feestelijke avond met tapas-maaltijd, mojito-bar en een privéconcert van een Spaanse contador. Het aantal inschrijvingen per workshop is beperkt tot vijftien. Prijs: 1.210 euro per persoon, exclusief reiskosten.