Twintig Antwerpse toeristische attracties worden toegankelijker voor autisme

De toeristische dienst van de provincie Antwerpen heeft samen met twintig attracties zoals Planckendael en het Fort van Breendonk een stappenplan ontwikkeld voor kinderen en volwassenen met het autismespectrumstoornis zodat ze er van een onbezorgd bezoek kunnen genieten. De nadruk ligt op een goede voorbereiding die stress kan voorkomen. De frontofficemedewerkers van de attracties hebben bovendien een opleiding gevolgd rond autismevriendelijk onthaal.

Op initiatief van de provincie kregen de twintig attracties bezoek van een klinisch psychologe voor een screening. Zij analyseerde de valkuilen die voor te veel zintuiglijke prikkels, onverwachte situaties of onduidelijke verwachtingen kunnen zorgen bij mensen met autisme. Een daguitstap of vakantie gaat op die manier immers vaak gepaard met de nodige stress.

Welkom op maat

Op basis van de screening werd voor elke attractie een stappenplan uitgewerkt dat in detail vertelt wat je kan verwachten van een bezoek en wat er van jou wordt verwacht. Dat gebeurt aan de hand van kleurenfoto's, kaartjes, pictogrammen en korte beschrijvingen. Het plan zoomt in op zowel de heen- als de terugreis, het onthaal, de activiteiten en de praktische info over sanitair, catering en souvenirs. Het is zowel bedoeld voor mensen met autisme zelf als hun familie of andere begeleiders.

'Dit project is geen evidente missie', zegt gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes (N-VA). 'Sociaal toerisme steunt vooral op een morele overtuiging, want het winstaspect is eerder beperkt. Enerzijds willen we de vakantieparticipatie van Vlamingen in onze provincie verhogen. Daarnaast stimuleren we onze vakantiemakers om elke bezoeker een welkom-op-maat te bieden.'

Ook onder meer het Rivierenhof, de Olmense Zoo en de Sint-Romboutstoren in Mechelen nemen deel aan het project. Het volledige overzicht en alle stappenplannen staan op de website Toerisme voor Autisme.