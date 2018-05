Brussel viert de zestigste verjaardag van drie iconische symbolen

In april 1958 opende Expo 58, Internationale Wereldtentoonstelling van Brussel, de deuren met het thema 'Balans van de wereld voor een menselijkere wereld'. In het kader van dit bijzondere evenement werd het Atomium ingehuldigd. In datzelfde jaar werd het Congrespaleis (Square) in het hart van de stad gerealiseerd en creëerde Pierre Culliford, beter bekend als Peyo, de Smurfen. Drie redenen voor de hoofdstad om dit jaar feest te vieren.

De Smurfen

Het begon allemaal in 1958. Peyo bedacht de blauwe dwergjes die eerst in een andere reeks van dezelfde auteur - 'Johan en Pittewiet' - hun opwachting maakten. De Smurfen veroverden meteen de harten van de lezers.

De Smurfen worden dit jaar in de bloemetjes gezet met een Smurfenvliegtuig van Brussels Airlines en een muurstrip in het centrum van de stad die op 19 juni wordt onthuld. Ook op de Belgische nationale feestdag op 21 juli zijn de Smurfen van de partij en datzelfde geldt voor het atletiekkampioenschap 'Memorial Vandamme'.

Maar het absolute hoogtepunt van het jaar wordt de Smurf Experience vanaf 9 juni in Brussels Expo Paleis 4. Het wordt een uniek avontuur waarbij je zelf een Smurf wordt en door de wereld van de Smurfen wandelt.

Het Atomium

Het Atomium was tijdens de Wereldtentoonstelling in 1958 dé blikvanger. Ingenieur André Waterkeyn (1917-2005) maakte het ontwerp voor het gebouw dat uit zou groeien tot hét symbool van Brussel. Architecten André en Jean Polak arrangeerden de bollen.

Het Atomium viert de zestigste verjaardag met een groot aantal activiteiten, tentoonstellingen, evenementen en producten. Zo geeft een ticket voor het Atomium automatisch toegang tot ADAM, het Brussels Design Museum. Het Atomium en ADAM brengen samen een uniek tentoonstellingsprogramma onder de titel Galaxy 58.

Square - Congrespaleis van Brussel

Net als het Atomium werd ook het Congrespaleis gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1958. In Brussel bleek immers nood aan een plaats waar internationale conferenties georganiseerd konden worden. De aanwezigheid van het Congrespaleis van Brussel bleek een extra argument voor Paul-Henri Spaak, Robert Schuman en Konrad Adenauer om Brussel als zetel van de Europese organisaties te houden. Er waren in die tijd namelijk maar twee van dit soort centra in de wereld, waaronder het Congrespaleis. Op dat moment is het een ondergronds gebouw met belangrijk cultureel erfgoed: drie enorme muurschilderingen van René Magritte, Paul Delvaux en Louis Van Lint.

In 2009 werd na grondige renovatiewerken Square ingehuldigd: een hedendaags werk met open ruimtes met veel lichtinval. Dankzij een glazen kubus van dertien meter hoog valt het daglicht binnen tot op de ondergrondse verdiepingen. Het zorgt voor een inspirerende omgeving, ideaal voor ontmoetingen en uitwisselingen.