Archeologisch park met belangrijke historische vondsten ingehuldigd in Jeruzalem

Het Ein Hanniya-park in de buurt van Jeruzalem werd ingehuldigd met een boomplantceremonie. Naast het bad werden architecturale overblijfselen uit de periode van de Eerste Tempel of Tempel van Salomon en minstens een zeldzame zilveren munt aangetroffen.

Volgens Irina Zilberbod van de Israëlische antiquiteitenautoriteit, is het bad de belangrijkste vondst. 'Het is moeilijk om te weten waarvoor het bad werd gebruikt, voor irrigatie, wassen, als versiering, of misschien werd het gebruikt bij doopceremonies op de site', zei ze. Volgens Zilberbod heeft het bad een indrukwekkende structuur, en gaat het om de oudste fontein die ooit in Israël gevonden werd.

De zilveren munt uit de periode van de Eerste Tempel, zou dateren uit de periode waarin de site een door Joden bewoond koninklijk landgoed was. Het gaat om een drachme die werd geslagen door de Griekse heersers tussen 420 en 390 voor Christus, en is een van oudste munten die ooit werden ontdekt in Jeruzalem. Het Ein Hanniya-park gaat in de komende maanden open voor het publiek.