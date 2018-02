Video: ziplinen boven de Grand Canyon

Alsof de Grand Canyon zelf niet al spectaculair genoeg is, krijg je er nu nog een extra reden bij om dit natuurwonder in Arizona te bezoeken.

In Grand Canyon West kan je voortaan boven een zijarm van de Canyon een zipline-vlucht op een hoogte van 300 meter boven de afgrond maken. Je kan kiezen uit twee ziplines: de eerste is 300 meter lang, de tweede is dubbel zo lang en gaat steil naar beneden.

En als je toch aan deze kant van de Grand Canyon bent, kan je meteen een wandeling maken over de Grand Canyon Skywalk, een platform met glazen bodem in de vorm van een hoefijzer dat op een hoogte van 1219 meter boven de kloof zweeft.

Grand Canyon Skywalk: