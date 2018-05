Ontdek het hippieachtige Formentera via 32 Groene Routes

Formentera is maar 82 vierkante kilometer groot en daarom ideaal om tijdens een fiets- of wandeltocht te bekijken. Op het hele eiland zijn 32 Rutas Verdes (Groene Routes) uitgestippeld. Van de traditionele huisjes tot de kliffen en van de stranden tot de beschermde natuurparken en historische bezienswaardigheden: al het moois op Formentera komt aan bod. Je hebt de keuze uit korte wandelingetjes van zo'n dertig minuten tot stevige staptochten van een uur of drie. De echte sportievelingen combineren een paar kortere wandelingen tot één lange route.

Beleef het eiland op zijn mooist

Van de 32 routes worden er 14 als makkelijk geclassificeerd. De lengtes variëren van anderhalve tot twaalf kilometer. Route nummer 2 start bijvoorbeeld bij de haven La Savina en eindigt 3,9 kilometer verderop bij het zoutmeer Estany Pudent waar je Ses Salines, waarbij delen van het zoutmeer roze en paars kleuren, kan zien. Route nummer 5 loopt langs de noordwestkust van Formentera tot aan de toren van La Gavina. Vanaf dit punt kijk je uit over de eilandjes van Es Vedrá, Es Vedraneli en Eivissa.

Medium en moeilijke routes voor de échte avonturier

De overige 16 routes zijn geschikt voor toeristen die iets meer uitdaging willen. Ook deze wandelingen variëren sterk in lengte: van een uitdagende tocht van maar 1,4 kilometer tot een langere van zo'n 9 kilometer. Route nummer 24 is de kortste route. In zo'n 25 minuten wandel je over 1,4 kilometer van het oostelijke deel van het eiland in Tramontana naar de zuidkust. Je kan de route ook in zo'n tien minuten op de fiets afleggen.

Route nummer 27 is een pittige route van 4,2 kilometer. Deze route neemt je mee door mediterrane bossen waar een aantal natuurlijke beken te zien zijn die het regenwater naar de zee dragen. De route eindigt, via een hoogvlakte en smalle rotsen, in Es Ram waar een prachtig uitzicht de beloning van je inspanning is.

Tips voor alle sportieve activiteiten die je op Formentera kan ondernemen lees je in de gids Active Tourism in Formentera.