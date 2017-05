Vrouwen uit arme buurten zijn vaak angstiger

Vrouwen die in de meest achtergestelde buurt wonen, lopen ruim 60 procent meer kans om aan angststoornissen te lijden dan hun seksegenoten in rijkere buurten.

"Uit onze studie blijkt dat vrouwen die in achtergestelde gebieden wonen, niet alleen met de gevolgen van een leven in armoede kampen, maar ook veel vaker angststoornissen kunnen ontwikkelen dan andere vrouwen", zegt hoofdauteur Olivia Remes. "Gezien het aantal mensen dat wereldwijd in armoede leeft, betekent dit in de praktijk dat miljoenen vrouwen meer risico lopen op angststoornissen."

Bij de mannen zie je dat verschil niet: bij mannen die in de meest achtergestelde buurten wonen, komen amper meer angststoornissen voor.

Gender

Een mogelijke verklaring is dat vrouwen vaker thuis zijn en daardoor meer worden blootgesteld aan de invloed van de omgeving. Bovendien nemen ze steeds meer verschillende rollen op: geld verdienen, de kinderen opvoeden, het huishouden doen enzoverder.

"Uit onze studie blijkt duidelijk dat we rekening moeten houden met gender wanneer we hiertegen actie willen ondernemen", zegt Louise Lafortune van het Cambridge Institute of Public Health. "Dat is vooral belangrijk wanneer de middelen voor gezondheidszorg beperkt zijn."

Analyse

Het Cambridge Institute of Public Health analyseerde gegevens van 21.000 mensen uit het Engelse Norwich; de gegevens dateren uit de periode 1993-2000, toen een groot onderzoek werd opgezet naar het verband tussen eet- en leefgewoonten en kanker.

Angststoornissen horen bij de vaakst voorkomende geestelijke gezondheidsproblemen in de westerse wereld.

Er was tot nog toe weinig onderzoek gedaan naar de impact van de woonomgeving op angststoornissen. Wel is bekend dat wie in een zeer arme buurt woont, aanzienlijke meer risico loopt op medische problemen en op een korter leven.

Angststoornissen uiten zich vaak als overdreven bezorgdheid, angst en de neiging om potentieel stresserende situaties zoals ontmoetingen met andere mensen te vermijden.

Ze horen bij de vaakst voorkomende geestelijke gezondheidsproblemen in de westerse wereld. In de Europese Unie alleen lijden 60 miljoen mensen aan angststoornissen.

De resultaten van de nieuwe studie staan in BMJ Open.

