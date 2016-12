Vrouwen die met zichzelf trouwen, een trend in wording?

Jezelf graag zien: je kan het van nature al doen, je kan het leren in de talloze boeken die al zijn verschenen over het onderwerp, of je kan jezelf onder hoede laten nemen door bijvoorbeeld zelfhuwelijk-coach Abigail Pesta. Zij vertelt in een artikel voor Cosmopolitan waarom steeds meer vrouwen er wereldwijd voor kiezen om met zichzelf in het huwelijksbootje te stappen.

Herinnering aan wat je wil

Terwijl koppels regelmatig nog trouwen omdat het nu eenmaal praktischer is wanneer ze een huis kopen, een belastingbrief in te vullen hebben of een kind krijgen, heeft de reden om met jezelf in het huwelijksbootje te treden daar uiteraard niets mee te maken. Vrouwen die met zichzelf trouwen, officialiseren hun voornemen om voor zichzelf te zorgen. "Met jezelf trouwen is een manier om je te binden aan je dromen," zegt empowerment coach Sasha Cagen. "Het helpt je om in je leven te gaan voor die dingen die je ervan wil." Een blik op de trouwring later herinnert met zichzelf getrouwde vrouwen daar dan ook aan.

Het is ook niet zo dat de vrouwen die met zichzelf trouwen alle hoop op het vinden van hun ware liefde hebben opgegeven, integendeel: de meeste vrouwen zeggen open te staan voor een nieuwe relatie. Daarbij zal hun huwelijk met zichzelf en de geloften die ze tijdens hun ceremonie hebben afgelegd ("Ik zal mezelf nooit uit het oog verliezen", of "ik zal mezelf laten helpen als ik het nodig heb") zelfs een belangrijke rol spelen.

Groeiende belangstelling

Zelfhuwelijken zijn dan wel nog niet algemeen verspreid, maar het aantal organisaties die erop inspelen, toont wel aan dat er interesse is. Zo is er naast het consultbureau van Abigail Pesta ook in Canada al een huwelijksbureau dat zich specifiek toespitst op solohuwelijken. Op de website I married me kan je dan weer dozen kopen waarin alles zit dat je nodig hebt om je eigen feestje te organiseren en het Japanse reisbureau Cerca Travel biedt een solo tweedaagse trip aan doorheen Kyoto, fotoshoot met trouwkleed inclusief.

Ook in onze contreien trouwden al enkele vrouwen met zichzelf. Wij zijn alvast benieuwd of hier binnenkort ook zelfhuwelijksbegeleiding opduikt.