'Vrouwelijke ondernemers: kom uit uw kot'

Op Internationale Vrouwendag introduceert Start it @kbc samen met Straffe Madammen (bekijk vooral het filmpje waarin ze zich voorstellen hier onder) een campagne die het ondernemerschap in vrouwen moet aanwakkeren. Dat er momenteel zo weinig vrouwelijke zelfstandigen zijn, heeft volgens de bank namelijk niets te maken met de kunde van die vrouwen: "Het potentieel is er wél. En met deze campagne willen we dat ontplooien", benadrukt Katrien Dewijngaert, founder van Start it @kbc. "We willen de drempel voor vrouwelijke ondernemers verlagen en hen aanmoedigen hun innovatief businessidee in te dienen. We mikken met deze campagne zowel op start-ups als op bestaande ondernemers die willen uitbreiden. En we gaan vrouwelijke mentoren ook tonen hoe ze start-ups met raad en daad kunnen bijstaan."

Dat initiatief zal zich vertalen in een aantal concrete acties. Zo engageert Start it @kbc zich om een nieuwe ondernemerscultuur te stimuleren en om enkele vrouwelijke rolmodellen in de kijker te zetten. "Niet alleen de succesvolle 'usual suspects', maar ook nieuwe gezichten uit verschillende sectoren."

Die rolmodellen moeten de stereotypen rond vrouwelijk ondernemerschap doorbreken. Zo bestaat anno 2017 nog steeds de perceptie dat vrouwen minder competente ondernemers zouden zijn., terwijl onderzoek net uitwijst dat Tech start-ups opgericht door vrouwen 12% meer omzet realiseren en 35% meer return on investment behalen. Vrouwelijke ondernemers hebben bovendien 30% minder kans om failliet te gaan dan hun mannelijke collega's, omdat ze zich beter voorbereiden en rationeler te werk gaan.