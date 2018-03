Vervuiling door microplastics mogelijk groter dan gedacht

Onderzoekers van de Universiteit van Manchester onderzochten op veertig plekken het riviersediment in de omgeving van Manchester. Overal werd microplastic aangetroffen, op een plaats zelfs meer dan een half miljoen plasticdeeltjes in 1 vierkante meter van 10 centimeter diepte. Dat is volgens de onderzoekers het hoogste aantal deeltjes ooit gevonden op zo'n klein oppervlak.

Wegspoelen

Hoewel bekend is dat de meeste microplastics via rivieren in zeeën en oceanen belanden, was toe nu toe weinig bekend over hun gedrag in stroomgebieden van rivieren, zegt hoogleraar Jamie Woodward. "Daarom hebben we onderzoek gedaan in rivierbeddingen, waar misschien de belangrijkste oorzaak van het probleem ligt."

Delen Na de overstromingen bleek 70 procent van de plasticdeeltjes uit de rivierbeddingen te zijn verdwenen.

De onderzoekers namen hun eerste stalen voorafgaand aan de overstromingen in de winter van 2015 en 2016. Door die overstromingen kwamen delen van Noord-Engeland, Noord-Ierland en Wales onder water te staan. Na de overstromingen bleek 70 procent van de plasticdeeltjes uit de rivierbeddingen te zijn verdwenen. Ook was de plasticvervuiling op zeven andere plaatsen nabij de waterstromen verdwenen.

Verbod op microplastics

Ze concluderen dat rivieren de capaciteit hebben zichzelf schoon te maken, maar dat er waarschijnlijk meer plasticdeeltjes in de oceanen belanden dan tot nu toe werd aangenomen.

De onderzochte rivieren en stroompjes monden uiteindelijk allemaal uit in de Ierse Zee tussen Groot-Brittannië en Ierland.

Een deel van de gevonden microplastics was zo klein, dat ze onopgemerkt zouden blijven bij metingen in oceanen, waarvoor doorgaans methoden worden gebruikt die alleen de grotere deeltjes opvangen, zegt Woodward.

Groot-Brittannië verbood dit jaar het gebruik van microplastics in cosmeticaproducten. De onderzoekers zijn van plan te gaan testen in hoeverre dit verbod invloed heeft op de microplasticvervuiling.

Het onderzoek is deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience.

IPS