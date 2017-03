Texaanse politica dient wetsvoorstel in tegen 'mannelijke abortus'

De abortuswetgeving in Texas hoort bij de strengste van de hele Verenigde Staten. Er zijn niet veel abortusklinieken en de instellingen die er wel zijn, liggen ver uit elkaar, waardoor ongewenst zwangere vrouwen erg lang moeten reizen om de ingreep te kunnen ondergaan. Daarbij zouden de vrouwen die abortus willen laten uitvoeren ook uitvoerig beïnvloed worden om zich te bedenken: ze krijgen foto's te zien van foetussen, moeten verhalen over de morele gevolgen van abortus aanhoren, krijgen via een vaginale ultrasound de hartslag van de vrucht te horen en worden gewaarschuwd over de link tussen abortus en borstkanker, ook al is die nooit officieel vastgelegd.

Boete

Al deze maatregelen treffen vrouwen, terwijl zwanger worden natuurlijk een zaak van vrouwen én mannen is. Daarom heeft Jessica Farrar, die zetelt in het Lagerhuis, nu een opmerkelijk voorstel ingediend dat die mannen betrekt bij de bescherming van ongeboren kinderen. Volgens haar voorstel zou er een boete van 100 dollar betaald moeten worden bij elke keer dat mannelijk zaad niet in een vagina of in een medische instelling belandt. Zo'n zaadlozingen kunnen volgens haar namelijk ook gezien worden als een "daad tegen een ongeboren kind".

Bovendien zouden mannen ook een boekje 'A Man's Right to Know' moeten krijgen, naar het boekje dat nu al vrouwen krijgen en dat volgens critici vol fouten staat. Verder zouden mannen ook 24 uur bedenktijd krijgen als ze Viagra zouden willen kopen of voor een darmonderzoek. Ook een verplicht digitaal rectaal onderzoek is opgenomen in het wetsvoorstel. Klinkt bevreemdend? Is ook de bedoeling.

Jessica Farrar beseft dat haar voorstel nooit een wet zal worden, maar daar is het haar ook niet om te doen. Met haar voorstel wil ze vooral aantonen hoe extreem de moeilijkheden zijn die Texaanse vrouwen ondervinden wanneer ze hun zwangerschap willen beëindigen.

Rechten onder druk

De ingeving voor het wetsvoorstel kreeg Farrar na een voorstel van een collega, senator Don Huffines. Die wou vrouwen dwingen te kiezen tussen het cremeren of het begraven van de embryonale resten na een abortus of miskraam. "Dit zette me aan het denken," zegt Farrar aan BBC. "Wat goed is voor een vrouw, is ook goed voor een man. Als wij maatregelen nemen om de heiligheid van het leven te verzekeren, kunnen we gewoon geen zaad verspillen."

Niet alleen in Texas vechten vrouwen voor vrije keuze. Zo werd onlangs in Oklahoma nog een wetsvoorstel ingediend dat vrouwen zou verplichten toestemming te krijgen van hun sekspartner als ze abortus willen laten uitvoeren. Dat voorstel kwam van een man die een zwangere vrouw omschreef als een gastvrouw voor haar ongeboren kind.

"Ik hoop dat mijn voorstel mensen zal wakker schudden"

Een dergelijke visie kan ook een ander wetsvoorstel verklaren, waarmee een vrouw verplicht zou zijn een zwangerschap uit te dragen wanneer na twintig weken ontdekt wordt dat de foetus niet levensvatbaar is. Bovendien zou een dokter dan de toestand van die foetus mogen verzwijgen voor de ouders wanneer hij of zij denkt dat die abortus zouden overwegen.

Kritiek

Er kwam al heel wat kritiek op het voorstel van Farrar. Zo stelden critici al dat enkel een bevrucht embryo bescherming nodig heeft en een scepticus vroeg zich ook al af of menstruerende vrouwen dan ook boetes zullen moeten betalen.

Toch houdt Farrar stand. Van de hele ontwikkelde wereld heeft Texas de meeste gevallen van moedersterfte. "Volgens mij komt dat doordat we deze zaken zo lang hebben getolereerd,' aldus Farrar. "Ik hoop dat mijn voorstel mensen zal wakker schudden."