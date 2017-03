Oxfam: 'Genderkloof wordt dieper, vrouwenrechten onder druk'

De Amerikaanse president Donald Trump trok enkele weken na zijn aantreden alle fondsen in voor organisaties die in ontwikkelingslanden werken op het gebied van seksuele voorlichting, kraamzorg, anticonceptie en abortus. In totaal gaat dat om zo'n 600 miljoen dollar.

Oxfam International zegt in het gisteren (donderdag) verschenen rapport An economy that works for women dat de stap van Trump de laatste is in een reeks beslissingen die grote invloed zullen hebben op de armste vrouwen in de wereld. Als achteruit geschakeld wordt op het gebied van gelijkheid, zal het volgens Oxfam onmogelijk zijn de extreme armoede de wereld uit te helpen voor 2030.

Noodfonds

In reactie op de stap van Trump richtte de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen onder de noemer She Decides een noodfonds op waar ook België aan meedoet. Voor het fonds werd tot nu toe 181 miljoen euro toegezegd door verschillende landen, organisaties en particulieren, bleek gisteren op een conferentie in Brussel. Met het bedrag kan het gat dat is ontstaan door het wegvallen van de Amerikaanse bijdrage, vooralsnog maar ten dele worden gedicht.

Ploumen zei tijdens de conferentie, waar 57 landen vertegenwoordigd waren, een brede internationale coalitie te willen vormen die zich gaat inzetten voor de rechten van vrouwen op het gebied van gezinsplanning.

Slecht betaald werk

"In het huidige tempo kost het ongeveer 170 jaar om een einde te maken aan de wereldwijde inkomenskloof van 23 procent tussen mannen en vrouwen. Dat is 52 jaar langer dan we een jaar geleden verwachtten", schrijft Oxfam. "In de afgelopen vijf jaar is de directe financiering van vrouwenorganisaties door donoren meer dan gehalveerd."

Deepak Xavier, hoofd van de campagne Even It Up van Oxfam, zegt dat veel basisrechten die er in de laatste decennia wereldwijd zijn gekomen voor vrouwen, gevaar lopen. "Iedereen moet eraan werken te voorkomen dat er een terugval komt. Erkenning dat vrouwen en meisjes gelijk zijn aan mannen en jongens, is cruciaal in de strijd tegen armoede en ongelijkheid."

In het rapport zet Oxfam uiteen waarom betaald werk voor vrouwen een belangrijke route uit de armoede is voor vrouwen. De genderongelijkheid in de economie is echter weer terug op het niveau van 2008, betoogt de ontwikkelingsorganisatie. Miljoenen vrouwen in de wereld doen slecht betaald en onzeker werk. Daarnaast doen zij het grootste deel van de onbetaalde zorgtaken in hun familie, zoals de zorg voor de kinderen en het huishouden. "Zelfs in landen waar de verdeling het meest eerlijk is, doen vrouwen naar schatting twee keer zo veel onbetaalde zorgtaken als mannen."

Koopkracht

"Uit studies blijkt ook dat door ongelijkheid in economisch opzicht vrouwen in ontwikkelingslanden jaarlijks in totaal 9000 miljard dollar mislopen. Van dat bedrag kunnen niet alleen vrouwen profiteren, maar het zou ook nieuwe koopkracht tot gevolg hebben voor gezinnen en een stimulans zijn voor de economie als geheel", zegt Oxfam.

De ontwikkelingsorganisatie roept aan de vooravond van Internationale Vrouwendag op tot het respecteren van de rechten van vrouwen op veilig, waardig en goed betaald werk en een rechtvaardige wereld zonder armoede. (IPS)