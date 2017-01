Lena Dunham giet 100 jaar Planned Parenthood in korte documentaire

De kortfilm werd gelanceerd via Lenny Letter, de website van Lena Dunham, en de organisatie NowThisHer. Dunham wist onder andere Meryl Streep, America Ferrera, Jennifer Lawrence, Mindy Kaling, Amy Schumer en Tessa Thompson te overtuigen om mee te werken aan de korte documentaire.

'Deze film herinnert ons aan de ongelooflijke vooruitgang die gemaakt is op vlak van gezondheidszorg en rechten voor vrouwen; net voor onze nieuwe president ingehuldigd wordt. We sturen de film de wereld in op een moment dat extreme politici Planned Parenthood proberen neer te halen', klinkt het bij Dunham.

Abortuscontroverse

Planned Parenthood gelooft in het recht van ieder individu om zijn of haar voortplanting zelf te beheren. Ze helpen mensen ongeacht inkomen, leeftijd, seksuele geaardheid of land van herkomst. De Amerikaanse non-profit gezondheidsorganisatie biedt onder meer seksuele voorlichting aan, spoort seksueel overdraagbare aandoeningen op en voorziet het een gepaste behandeling. Ook beantwoorden ze vragen over seksualiteit, schrijven ze contraceptie voor en voorzien ze - indien nodig of gewenst - abortussen.

Dat vrouwen in de klinieken van Planned Parenthood een abortus kunnen ondergaan, is meteen ook de reden waarom er zoveel controverse is rond de organisatie. In een land zoals de Verenigde Staten, waar conservatieve en religieuze kringen zeer uitgesproken Pro Life zijn, krijgen organisaties die abortus verdedigen het zwaar te verduren, zowel op sociaal als politiek niveau.

Hoogtes en laagtes

De kortfilm start in 1912 met Planned Parenthood oprichtster Margaret Sanger, gidst ons langs de rol die Planned Parenthood speelde in de uitvinding van de pil en alle andere overwinningen en tegenslagen, en eindigt in het heden. 'Ons doel was om een kunstwerk te maken dat Amerikanen niet alleen informeert over wat Planned Parenthood doet, maar ook welke moeilijkheden ze overwonnen hebben om hier te geraken', besluit Dunham.