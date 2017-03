Jozefien Daelemans (Charlie Magazine): 'Ik ben baas van mijn eigen tijd en van mijn eigen leven'

Eén van de doelstellingen van (Internationale) Vrouwendag is vrouwen een platform geven, vrouwen aan het woord laten en vrouwen die je inspireren laten weten dat ze je inspireren. Bij Weekend.be zijn we dan ook heel blij dat het interviewkanaal Zwijgen Is Geen Optie Jozefien Daelemans voor de lens heeft gehaald. Jozefien, Josie voor de vrienden, is het opperhoofd van Charlie Magazine, het rebelse mediaplatform dat sinds enkele jaren echte verhalen over en door echte mensen in de spotlights stelt met een divers team aan (gast)redacteurs, fotografen en illustratoren onder de banner Fuck Fake.

Wij interviewden Jozefien in de opstartfase van Charlie reeds over beeldvorming in de media en haar vernieuwende concept, bij Zwijgen Is Geen Optie duiken ze dieper in haar persoonlijke leven. Naast de professionele drijfveren en frustraties die geleid hebben tot de oprichting van Charlie Magazine kom je ook te weten hoe Jozefien de work-life balans in ere houdt, hoe haar jeugd een rol heeft gespeeld in de keuzes die ze vandaag als moeder en als ondernemer maakt en ontdek je dat de waarden en normen van Charlie volledig samenlopen met de waarden en normen van Josie.