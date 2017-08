'Interseksuele kinderen worden onnodig geopereerd'

Bij deze kinderen worden vaak operaties uitgevoerd aan de geslachtsklieren, interne seksuele organen of genitaliën als ze nog te jong zijn om daar zelf over te beslissen. Deze operaties kunnen volgens HRW zonder schade voor het kind uitgesteld worden.

In het rapport I Want to Be Like Nature Made Me gaat de organisatie in op de fysieke en psychologische schade die veroorzaakt kan worden door medisch niet noodzakelijke operaties. In de medische wereld wordt verschillend gedacht over het belang van deze operaties, staat in het rapport. Ook wijzen de auteurs erop dat er grote druk wordt uitgeoefend op ouders om te kiezen voor chirurgisch ingrijpen.

'Normaal' opgroeien

Medisch ingrijpen vind meestal plaats op zeer jonge leeftijd, met het argument dat dat het eenvoudiger maakt voor het kind om 'normaal' op te groeien. Volgens HRW heeft dit soms ernstige psychologische gevolgen. Zo worden operaties meestal uitgevoerd op het moment dat de genderidentiteit van een kind zich nog niet ontwikkeld heeft, wat het risico meebrengt dat een keuze wordt gemaakt voor het verkeerde geslacht.

Maar liefst 1,7 procent van de baby's wijkt af van wat typisch gezien wordt als jongen of meisje. Hun chromosomen, geslachtsklieren of -organen voldoen niet aan de sociale verwachtingen. Sommige interseksuele trekken, zoals atypische genitaliën, zijn onmiddellijk zichtbaar bij de geboorte. Bij geslachtsklieren of chromosomen die niet overeenkomen met het bepaalde geslacht, kunnen zich later in het leven manifesteren, zoals in de puberteit.

Onomkeerbare schade

'De medische wereld heeft in de afgelopen decennia vooruitgang geboekt als het gaat om de behandeling van interseksuele kinderen', zegt Kyle Knight, onderzoeker bij HRW en auteur van het rapport. 'Maar er worden nog steeds operaties uitgevoerd die niet noodzakelijk zijn. De druk om net als anderen te zijn is groot, maar er is geen bewijs dat operaties dat eenvoudiger maken. Wel is er bewijs dat deze operaties onomkeerbare, levenslange schade kunnen aanrichten.'

HRW baseert zich daarvoor onder meer op gesprekken met volwassenen die als kind te maken hadden met dergelijke ingrepen. Zij stellen die nu te ervaren als 'mishandeling en verminking.'

Diverse artsen gaven tijdens interviews met de onderzoekers aan steeds voorzichtiger te zijn met adviezen aan ouders om kinderen direct te opereren, maar dat deze operaties nog wel steeds plaatsvinden in hun kliniek.

HRW wil dat operaties bij interseksuele kinderen die medisch niet noodzakelijk zijn niet meer plaatsvinden, totdat bewezen is dat de medische voordelen van specifieke ingrepen bij baby's en jonge kinderen opwegen tegen de potentiële schade.