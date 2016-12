Het mooiste cadeau van... Thomas Van Der Plaetsen

"Het gaat misschien een beetje vreemd klinken, maar het mooiste cadeau dat ik ooit al heb ontvangen is mijn bed. (lacht) Mijn ouders hebben mij voor mijn achttiende verjaardag een heel goed bed gekocht, inclusief matras met memoryfoam en alle nieuwste snufjes. Daar slaap ik vandaag nog steeds in, dus ik heb er elke dag plezier aan. Verder krijg ik vooral heel graag boeken cadeau. Daar doe je mij zeker een plezier mee, want ik ben een grote lezer en ik kan mij echt verdiepen in verhalen. Ik laat mij daarbij met plezier verassen door de leestips van andere mensen, want vaak zijn dat boeken die ik zelf niet meteen uit de rekken zou plukken."

"Ik moet wel toegeven dat ik een moeilijke persoon ben om geschenkjes voor uit te kiezen. Ik weet zelf nooit wat ik wil hebben, waardoor het al snel ingewikkeld wordt voor anderen om origineel uit de hoek te komen. De waarheid is dat ik niet zoveel dingen echt wil hebben en als ik dan toch iets op het oog heb, is het vaak heel specifiek. Dan koop ik het mij gewoon zelf. "

"Voor anderen koop ik het liefst cadeautjes als ik er niet te veel over moet nadenken. Spontaniteit is heel belangrijk voor mij, ik breek niet graag mijn hoofd over het ideale cadeau. Het liefst van al neem ik mensen mee om iets te gaan eten of drinken. Zo investeer ik mijn tijd in hen, wat uiteindelijk heel waardevol is. Goed gezelschap en tijd is volgens mij het mooiste cadeau dat je aan elkaar kan geven."

"Mijn boek, Back on track, zie ik ook als mijn cadeau naar de mensen toe. Ik hoop dat ze er motivatie en inspiratie uit halen, want daarom heb ik het geschreven. Ik zie nu al mensen quotes delen en lezers stellen mij heel gericht vragen. Die reacties doen mij enorm deugd."