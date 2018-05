BREEDBEELD zet amateurfotografen in de kijker tijdens festival

BREEDBEELD is het nieuwe steunpunt voor iedereen in Vlaanderen die zich op een niet-professionele manier bezighoudt met fotografie, film of mediakunst. Om dat te bewijzen, lanceerde de organisatie een wedstrijd waarvan de beloning een tentoonstelling voor het grote publiek is. De drie beste foto's vallen trouwens extra in de prijzen. Wie deelneemt maakt kans op 500, 300 of 200 euro voor een eerste, tweede en derde plaats.

Elke deelnemer mag drie recente foto's inzenden op voorwaarde dat hij ze zelf maakte. De ingezonden foto's worden door een tienkoppige jury beoordeeld waaronder Frieke Janssens, Jimmy Kets en Jef Boes. Zij selecteren elk afzonderlijk hun favoriete beeld. Eenmaal het verdict gevallen is, zullen de tien geselecteerde foto's van 14 tot 23 september tentoongesteld worden tijdens het BREEDBEELD festival in Antwerpen.

Tien verschillende hobbyfotografen kunnen tijdens het festival opscheppen met hun foto die op een grote container zal hangen en zo de aandacht vangt van het publiek. Het is eens wat anders dan de talrijke vergeten foto's op je smartphone.