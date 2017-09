Wild is hip

BIOBOERIN VEERLE HUYBRECHTS VAN JUFFER

Een boeket om op te eten

"Mijn vader had een bloemenwinkel, mijn zus heeft er ook een. Maar zelf ging ik lesgeven. Tot ik merkte dat ik het handenwerk miste. Ik volgde de opleiding Biolandbouw van Landwijzer en liep stage bij De Nieuwe Tuin van Peter Bauwens in De Klinge. En ook hier op de boerderij van Puur Natuur in Melsele. Zij hadden een lapje grond over en zeiden me toen al dat ik er iets mee mocht doen. Vorig jaar probeerde ik het voor het eerst, in bijberoep. Dit jaar doe ik het fulltime en verdubbelde ik de oppervlakte tot 1200 m2. Dat is best veel voor twee handen.

Kruiden hebben me van kindsbeen af gefascineerd. Ik zat in boeken te zoeken, en ontdekte dat sommige bloemen in de winkel van mijn vader in theorie wel eetbaar waren, maar niet gegeten konden worden door de gebruikte pesticiden. Dat vond ik als kind al zo absurd. Net zoals ik het raar vond dat de bloemen geforceerd perfect gekweekt werden. Bijna onnatuurlijk, zonder charme eigenlijk.

Er is een markt voor biologische en eetbare bloemen en kruiden. Ik lever aan particulieren, restaurants, traiteurs en chefs. Mensen kunnen een decoratief of eetbaar boeket bestellen dat ze in een afhaalpunt kunnen oppikken. Ik heb ook theeboeketten: van alle gebruikte planten en bloemen kan je thee zetten.

Het is keihard werken van de lente tot de herfst, maar in de winter valt het wat stil. Ik wil experimenteren met het drogen van kruiden, zodat ik in de winter theemengelingen kan maken. Of cosmeticaproducten. En ondertussen werk ik ook mijn opleiding tot herborist nog af."

Info: www.juffer.org

BIOBOERIN RUTH SELLESLAGHS VAN BIOBLOOM

8000 tulpen van 12 soorten

"Ik was de eerste in de opleiding Biolandbouw van Landwijzer die aan de slag ging met iets dat niet eetbaar was. Er bestonden al wel enkele pluktuinen. Drie jaar geleden ging ik van start op een ander veld. Ik had het geluk om twee jaar geleden deze boerderij in Ichtegem te kunnen pachten. De eigenares was specifiek op zoek naar een jong koppel dat 'iets ecologisch' wilde doen met het domein.

Mijn werk gaat mee met de seizoenen. In december al gaan de tulpenbollen de grond in. In de winter doe ik bestellingen, werk ik aan mijn website en een teeltplan, en maak ik de grond klaar. Vanaf februari start het zaaien, en eind maart is het tulpen oogsten: dit jaar 8000 stuks van twaalf verschillende soorten. Omdat ik tot half mei druk bezig ben met de tulpenteelt, kan ik pas daarna volop de zomerbloeiers planten. Ik heb ook vaste planten staan: pioenen die ik zowel voor snijbloemen als voor plantgoed opkweek. De variatie van eenjarigen, vaste planten en tweejarigen vind ik boeiend. Bij sommige soorten snij je de eerste bloemen in het begin van het seizoen, en pas dan komen er nieuwe stengels die vaak nog betere snijbloemen voortbrengen. Sommige soorten kunnen maandenlang nieuwe bloemen tevoorschijn toveren.

Ik heb een goed contact met mijn verkooppunten. Zij geven lijstjes van de bloemen die ze willen. Daar hou ik rekening mee bij de aankoop van mijn zaaigoed. Soms mislukken er dingen. Als het zaad niet kiemt of als het weer niet meewil, bijvoorbeeld. Maar dat hoort erbij."

Info: www.biobloom.be

MARIA BOMMERS-ZILLIKENS, MANAGER VAN FLEURS À COUPER

Zelf plukken zoveel je wil

"In 2007 introduceerde ik het concept van Fleurs à couper in België. Ik ontdekte het in Duitsland, waar ik zag hoe de mensen zelf hun bloemen konden afsnijden. Het eerste veld dat we aanlegden, ligt in Sombreffe. In juli openden we er nog een in Sauvenière. We hebben er nu zeventien. Ik run de velden samen met mijn man en mijn zoon. Onze zelfbediening van snijbloemen is een diversificatie van het werk op onze boerderij. Het is echt teamwerk. In de streek van Luik-Borgworm beheert onze vriend Philippe De Wulf de velden.

We kiezen voor gangbare bloemen die eenvoudig te kweken zijn. Tulpen zijn het populairst. Na een lange winter worden de mensen vrolijk van zo'n kleurrijk veld. Dan nemen ze met plezier bloemen mee naar huis. Wij bieden mooie, zelfgekweekte seizoensbloemen aan tegen een democratisch prijsje. Natuurliefhebbers en bloemenfans mogen vrij rondwandelen op onze velden en de bloemen afknippen die ze mooi vinden. De prijzen staan per stuk en per soort aangeduid op een bord aan de rand van het veld. Iedereen rekent zelf uit hoeveel hij moet betalen, en stopt het geld in de spaarpot die als kassa dient. Dit concept is inderdaad volledig op vertrouwen gebaseerd. Wij gaan ervan uit dat alleen bloemen waarvoor je hebt betaald vreugde en plezier verschaffen. Wij hebben klanten van alle leeftijden, evenveel mannen als vrouwen, en ook kinderen.

In de toekomst willen we op nog meer en grotere velden een nog ruimere keuze aanbieden."

Info: www.fleursacouper.be

