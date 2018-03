Vijf jaar & Other Stories: 'Stijl is voor ons nooit juist of fout'

Rond 2011 ontstond het idee voor een beautymerk met een sterke band met mode. De nadruk werd gelegd op de totaallook: van kleding tot parfum, van lingerie tot papierwaren. Er werd verder gebrainstormd en beslist dat het een winkel moest worden die vrouwen als individu zou aanspreken. Voor de naam wilden de oprichters iets doen rond het vertellen van verhalen. Niet veel later was & Other Stories geboren.

De eerste winkel opende in Londen op acht maart 2013. Ondertussen kan het merk zestig fysieke winkels op haar conto schrijven.

Door de '&' toe te voegen aan de naam, kan de keten makkelijk verbanden leggen en dat is precies wat ze willen doen met hun samenwerkingen. De voorbije vijf jaar passeerden onder meer collabs met Clare Vivier (2015), Lykke Li (2014), Rachel Antonoff (2015), Rodarte (2016) en Kim Gordon (2017) de revue. Wij spraken Anna Nyrén, hoofd van de samenwerkingen bij het merk.

& Other Stories heeft in de vijf jaar dat het merk bestaat al enkele interessante collabs gedaan. Hoe kiezen jullie de vrouwen waar jullie mee willen samenwerken?

Anna: 'Samenwerkingen zijn een makkelijke manier om iets onverwacht toe te voegen aan ons assortiment. We houden ervan om samen te werken met sterke vrouwen, die we bewonderen omwille van hun talent. Het is belangrijk dat onze collabs complementair zijn aan onze eigen collecties door echt uniek te zijn.

Vaak zijn onze samenwerkingen verbonden aan een van onze design ateliers in Stockholm, Parijs of LA. Lykke Li - de Zweedse muzikante - was bijvoorbeeld een erg organische keuze omdat ze bevriend was met twee van onze ontwerpsters in Stockholm. Clare Vivier en Kim Gordon zijn dan weer thuis in LA.'

Wat voor vrouw shopt bij & Other Stories?

Anna: 'Vanaf het begin hebben we bij & Other Stories nooit naar stijl gekeken als juist of fout. Meer nog, we willen vrouwen van alle leeftijden aanmoedigen om hun eigen persoonlijke stijl uit te dragen. We hopen dat onze collecties iedere vrouw plezier brengt, ongeacht haar leeftijd of stijl. Het is ons doel om verschillende persoonlijkheden te omarmen.'

Hoe kan mode een rol spelen op gebied van vrouwenemancipatie en empowerment?

Anna: 'Ik ben er trots op dat we bij & Other Stories aanmoedigen om te dragen wat juist aanvoelt voor jou persoonlijk. Onze ambitie is altijd om te inspireren en vrouwen te empoweren in plaats van te dicteren hoe iemand zich moet kleden. Gedurende de vijf jaar dat we bestaan hebben we een arsenaal aan samenwerkingen en campagnes gedaan met talloze sterke vrouwen. Daarom vinden we het extra speciaal dat onze verjaardag samenvalt met Internationale Vrouwendag.'