Sprintster Elaine Thompson inspireert eigen sneakerlijn bij Nike

Doorgaans zijn het mannen die de scepter zwaaien in de sneakerwereld: mannelijke designers werken voor mannelijke opdrachtgevers die denken dat hun mannelijke publiek voornamelijk geïnspireerd zal zijn door de sportieve prestaties van mannelijke atleten. De laatste jaren zijn er echter positieve veranderingen merkzaam. Bij Puma mochten onder meer Solange Knowles, Rihanna en Vashtie (overigens ook de eerste en enige vrouw om een Nike Air Jordan te ontwerpen) er de tekenpen al in een andere richting duwen. Rita Ora deed hetzelfde bij concurrerend broederbedrijf Adidas. Nike heeft dan weer een eerste basketballijn door en voor vrouwen -inclusief schoenen- op de markt gebracht en lanceerde vorig jaar de Beautiful X Powerful-collectie: de eerste footwear lijn geïnspireerd op vrouwelijke atleten en hun grensverleggende prestaties.

"Je blijft een winnaar"

De BXP-lijn kreeg een vliegende start dankzij de eerste amabassadrice: de Amerikaanse Joan Benoit-Samuelson, die in 1984 de eerste vrouwenmarathon in de geschiedenis van de Olympische Spelen had gelopen én gewonnen.

Dit jaar draagt Nike de collectie op aan de Jamaicaanse Elaine Thompson die afgelopen zomer de gouden plak voor zowel de 100 als de 200 meter sprint tegen de tanden mocht drukken. Ze is de eerste vrouwelijke sprintster sinds 1988 die zo'n sportieve prestatie neerzet. Toch was het voor Nike niet enkel het edelmetaal dat van Thompson de ideale voorvrouw voor hun Beautiful x Powerfullijn maakt. Vooral haar doorzettingsvermogen inspireert. "Het is niet omdat je als tweede of als derde over de eindmeet komt dat je een loser bent - je blijft een winnaar vanbinnen als je er hard voor gewerkt hebt", aldus Thompson in een interview met het sportswearbedrijf. "En wanneer je toch wint en gelauwerd wordt moet je hard blijven werken om nog meer te bereiken."

Een inspiratie voor jonge sportvrouwen

De Jamaicaanse snapt hoe belangrijk het is om om atleten te hebben om naar op te kijken, en hoopt op een dag ook een inspiratie te zijn voor jonge sportvrouwen die hun dromen willen waarmaken. "Ik wil dat anderen weten dat ze dit ook kunnen doen."

Haar iconische positie in de atletiekwereld, haar sportieve prestaties en haar waarden en normen worden nu door Nike vereeuwigd in een nieuwe footwearcollectie bestaande uit vijf witte sneakers van geperforeerd leder met gouden accenten. Iedere schoen is versierd met Elaine's handtekening, haar winnende tijden in Rio (21:78 voor de 200 meter; 10:71 voor de 100 meter) en haar mantra: one life, one chance.

Beschikbaar vanaf 1 juni via de SNKRS App en geselecteerde verkooppunten.