Selfridges onthult plannen om duurzame mode nog sterker te promoten

"Wij zijn een winkel die 'dingen' verkopen, dus laten we eens van nabij gaan kijken uit welk materiaal die dingen gemaakt zijn", zegt creatief directeur van Selfridges Linda Hewson, één van de vele invloedrijke figuren binnen de mode-industrie die vraagtekens plaatst bij de oorsprong en de ethiek van de kleding die wij dragen.

Vorig jaar focuste de keten met het 'Bright New Things'-project op innovatieve ontwerpers die mooie dingen ontwerpen via duurzame werkprocessen. Maar ook daarmee was Selfridges op het vlak van duurzaamheid niet aan zijn proefstuk toe. De eerdere 'Buying Better, Inspiring Change' campagne waarbij verschillende kleine milieuvriendelijke veranderingen in de winkels werden doorgevoerd, leverde de winkelketen vorig jaar overigens de Sustainability Award op.

Dit jaar wil Selfridges dus nog een stapje verder gaan met het 'Material World'-project dat maandag gelanceerd wordt. Opgevat als een diepgaand onderzoek naar de ontwikkeling van duurzame stoffen en de verschillende obstakels die een verdere vooruitgang op dit vlak nog dwarsbomen, zal het project zich toespitsen op 8 specifieke stoffen, waaronder leer, denim, plastic en linnen.

Elk materiaal zal worden vertegenwoordigd door een ontwerper of label bekend om hun werk met die specieke stof en begaan met de duurzaamheid van de gebruikte materialen in de mode. Samen creëren ze een 'Material World', die daadwerkelijk tot leven zal komen in de etalages van de flagship store in de Londense Oxford Street. Daarnaast zullen op de website een reeks persoonlijke verhalen over duurzame productontwikkeling worden gebracht

'"We willen klanten en industrie uitnaanzetten om de manier waarop we denken over onze kleren, en hoe we praten over duurzaamheid grondig te hezien", zegt Hewson.