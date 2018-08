Ségolène Jacmin, zakelijk brein van modemerk Façon Jacmin: 'Ik geniet van het geluid van de krekels'

Samen met haar tweelingzus Alexandra richtte Ségolène in 2016 het Belgische modelabel Façon Jacmin op. In november 2017 sleepten ze de prijs voor 'Emerging talent of the year' van de Belgian Fashion Awards in de wacht. Ze werden in de bloemetjes gezet voor hun unieke visie en aanpak. 'De tweeling creëert dé denim wardrobe voor vrouwen. Ze brengen hun tijdloze en veelzijdige creaties uit Japanse denim op een originele manier tot bij de consument', aldus de jury.

Alexandra staat in voor het ontwerp en Ségolène neemt de zakelijke kant voor haar rekening.

Wat was de beste zomer van je leven?

SÉGOLÈNE JACMIN: De zomer dat ik trouwde, vier jaar geleden, was ongetwijfeld de beste zomer van mijn leven. Na het trouwfeest, wat al onvergetelijk was, vertrok ik op huwelijksreis met mijn man naar Namibië. Daar hebben we met onze jeep een maand lang alleen rondgetrokken en op het dak van de auto in een tent geslapen. Het was de langste break die ik in mijn leven al gehad had en alles voelde zo zorgeloos.

Heb je ooit een zomerlief gehad?

SÉGOLÈNE JACMIN: Nee, ik heb in mijn leven maar twee relaties gehad en die waren telkens serieus.

Wat is je favoriete zonnebestemming?

SÉGOLÈNE JACMIN: De verschillende streken in het zuiden van Frankrijk! De Provence, Ardèche, de Côte d'Azur,... Ik kan enorm genieten van het geluid van de krekels. Ik ga hier al op vakantie van kinds af aan en ik vind het nog steeds fantastisch. Lekker eten, warm weer en het is allemaal redelijk dichtbij. De regio is ook ideaal om wat te roadtrippen: je vindt er het ene gezellige plekje na het andere.

Welke route leg je het vaakst af en waarom?

SÉGOLÈNE JACMIN: De studio van FAÇON JACMIN ligt vlak naast mijn huis, dus ik heb niet ver te gaan iedere dag. Ik geniet wel van mijn wandelingetjes naar de supermarkt. Het is nog steeds niet heel ver, maar ik beschouw dit als mijn dagelijkse pauze.

Hoe lang zou jouw ideale zomer duren?

SÉGOLÈNE JACMIN: Een zomer hoeft voor mij niet langer dan twee maanden te duren. Als de warmte te lang duurt, word je er te hard aan gewoon. In de zomer is alles rustiger, stiller en trager en daar kan ik van genieten, maar ik houd ook wel van actie en wanneer dingen vooruit gaan. In Singapore, waar ik een tijdje gewoond heb, is het weer heel eentonig. Ik heb nood aan siezoenen en ik prijs me gelukkig dat we in België op een mooie manier de vier seizoenen kunnen meemaken.

Soloreiziger, romantisch met twee op reis of liever in groep?

SÉGOLÈNE JACMIN: Het liefst ga ik met twee op reis. Een hele dag rondtrekken met de rugzak en dan 's avonds de tent opzetten. Met twee gaan de dingen vooruit, zo krijg je meer gedaan en ook meer gezien.

Verklap ons jouw ideale zomersong

SÉGOLÈNE JACMIN: 'Coco Câline' van Julien Doré. Het is heel zomers, zacht, misschien een beetje kinderachtig, maar je wordt er gelukkig van. Het is Franse muziek en doet me denken aan onze reizen met de familie vroeger in het zuiden van Frankrijk.

Wat is dé geur van de zomer?

SÉGOLÈNE JACMIN: Monoi! Het is de olie die gebruikt wordt in Tahiti om je lichaam en haar in te smeren. Het wordt gemaakt op basis van de blaadjes van de Tiaré Tahiti en ruikt zo goed. Nu ik erover spreek, wil ik me er weer mee insmeren.

Wat vind je het leukste terras in je eigen buurt?

SÉGOLÈNE JACMIN: Café Le Dillens in Sint-Gillis (Brussel). Het geeft een authentieke indruk, heeft een toffe kaart en is enorm mulitcultureel. Het terras is voorzien van een gigantische boom en die geeft je het gevoel alsof je als het ware in het zuiden vertoeft. Ik spreek er vaak af met een vriendin op maandagochtend, het is een beetje mijn ritueel geworden om de week goed te beginnen.

Welke ijssmaak ontbreekt er nog op deze wereld?

SÉGOLÈNE JACMIN: Gemberijs! Misschien bestaat het al, maar dan heb ik het nog niet gevonden. Ik vind gember altijd lekker fris en krachtig, je krijgt er energie van.

In welke outfit voel je je het best tijdens de zomermaanden?

SÉGOLÈNE JACMIN: In het lange ROMY kleed uit onze collectie. Het kleed geeft je een luchtig en vrij gevoel, omwille van zijn wijde snit. Het is echter geen strandjurk en blijft, ondanks de spagettibandjes, een geklede outfit.

Wat is je favoriete stad ter wereld?

SÉGOLÈNE JACMIN: Kyoto. Ondanks het feit dat het een grootstad is, heerst er een zekere sereniteit en kalmte. De bloemen, de natuur, de tempels: het compenseert allemaal voor de drukte van de stad.

Je favoriete vorm van reizen?

SÉGOLÈNE JACMIN: Een natuurreis, zonder twijfel. Drie dagen, met de rugzak, koken op eigen vuur. Dat zijn de reizen met de mooiste herinneringen. Ook het doel van een bergtop te bereiken en het spannende aspect omdat je op voorhand niet weet of dit gaat lukken, geeft me energie. Daar kan ik echt van genieten.

Heb je een ultiem droomhotel?

SÉGOLÈNE JACMIN: Ja! Ergens in Frankrijk is er een hotel dat tegelijk ook een zoo is. Dat lijkt me fantastisch, slapen met zicht op de bruine beren en zebra's.

Wat is je grappigste reisanekdote?

SÉGOLÈNE JACMIN: Toen ik op reis was in Cuba, moesten mijn man en ik bedelen om geld bij de ambassade. We hadden geen cash geld meegenomen en onze kaarten werkten niet. We zaten vast in Havana. Een omaatje hielp ons uit de nood en liet ons een week bij haar overnachten.

We hebben 200 euro van de ambassade gekregen en gedurende een week brood gegeten en water gedronken in Havana tot het probleem met de banken opgelost was. We hebben nooit begrepen wat het probleem was en waarom het opeens opgelost was...