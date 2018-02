Oxfam en Burberry zetten schouders onder verduurzaming Afghaanse kasjmier

Boeren in het noorden van Afghanistan krijgen advies om het productieproces voor kasjmier te verduurzamen. Oxfam ontwikkelt een programma in verschillende dorpen in de regio en gaat hiervoor in zee met het Britse luxemerk Burberry, dat de wol zal afnemen.