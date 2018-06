Ontwerper Masayuki Ino wint LVMH Prize: 'Ik blijf liever underground'

Doublet bestaat sinds 2012, daarvoor werkte Ino als accessoireontwerper bij Mihara Yasuhiro. Zijn label is nog relatief klein, met 25 verkooppunten, waaronder kleppers als Dover Street Market en 10 Corso Como. Ino heeft humor, maar ook technische bravoure: meteen de twee belangrijkste elementen in zijn creaties. We spraken de ontwerper in januari, enkele dagen voor ...