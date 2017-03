Natacha Ramsay-Levi is nieuw creatief directeur Chloé

Natacha Ramsay-Levi zal vanaf april verantwoordelijk zijn voor de ready-to-wear, lederwaren en accessoirelijnen van Chloé. Ramsay-Levi verlaat voor deze functie haar positie bij Louis Vuitton. Haar eerste collectie voor Chloé zal geshowd worden in september en bedoeld zijn voor SS18.

"Ik ben ontzettend blij om Natacha bij Chloé te mogen verwelkomen. Haar ervaring en creatieve energie zullen het modehuis verder uitbreiden en de kruising tussen de Parijse couture savoir-faire en de jonge spirit van het Chloé-meisje in ere houden", aldus Chloé-opperhoofd Geoffroy de la Bourdonnaye. Ook Ramsay-Levi zegt in hetzelfde persbericht opgetogen te zijn met haar nieuwe werkgever. "Ik ben heel trots om een modehuis te mogen vervoegen dat opgericht is door een vrouw en dat vrouwen kleedt." Natacha Ramsay-Levi zal de achtste creatief directeur van Chloé zijn sinds het Franse modehuis in 1952 het levenslicht zag onder Gaby Aghion.