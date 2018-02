Laatste collectie van Christopher Bailey voor Burberry in teken van LGBTQ+ gemeenschap

De regenboogvlag wordt vereeuwigd in de iconische Burberryruit voor de nieuwe collectie die op zeventien februari wordt voorgesteld tijdens London Fashion Week. De collectie kan onmiddellijk na de show aangekocht worden.

'Mijn laatste collectie voor Burberry is opgedragen aan - en als steun voor - de LGBTQ+ jeugd over gans de wereld. Het is het uitgelezen moment om te tonen dat diversiteit onze kracht en creatieve motor is', aldus Christopher Bailey.

Om de steun ook tastbaar te maken heeft het Britse merk giften gedaan aan het Albert Kennedy Trust, the Trevor Project en ILGA, allemaal organisaties die zich inzetten voor de aanvaarding en het ondersteunen van holebi's, transgenders en non-binairen.