L'Homme Rouge en David Laport winnen EU-finale van Woolmark Prize

De Woolmark Prize is een referentie in het modelandschap. De prijs die voor het eerst in 1953 door het International Wool Secretariat in leven werd geroepen werd gewonnen door een toen piepjonge Karl Lagerfeld en Yves Saint Laurent. Vandaag geldt de International Woolmark Prize niet enkel als een opstapje naar een bloeiende carrière, maar ook als een portfolio voor de creativiteit van jonge ontwerpers en de veelzijdigheid van wol als materiaal.

Dit jaar strijden meer dan 75 ontwerpers uit 62 landen - geselecteerd door de mode-pers en andere bevoegde instanties - om deze eer. Voor de echte wedstrijd kan losbarsten moest het spreekwoordelijke kaf nog van het koren gescheiden worden in zes regiofinales in Dubai, Londen, Milaan, New York, Seoul en Sidney. Daar worden telkens twee finalisten - een voor menswear en een voor womenswear - geselecteerd en uitgenodigd voor de internationale finale.

Voor deze regionale finale waren ook de Belgische designers Bertony Da Silva (Arte) en Wim Bruynooghe uitgenodigd. Elk kregen ze 1350 euro voor de ontwikkeling van hun inzendingsontwerp dat wol in de kijker moest zetten - het ingezonden ontwerp moet voor maar liefst 80% uit merinowol bestaan. De Nederlandse womensweardesigner David Laport en het Zweedse menswearlabel L'Homme Rouge met de hoofdprijs lopen.

Laport liet zich naar eigen zeggen inspireren door het Hockneyschilderij 'A Bigger Splash'. "Ik vond het zo belangrijk om iets modern te maken om het imago van wol ook wat veelzijdiger te maken", aldus Laport. "Die splash die Hockney afbeeldt wou ik letterlijk uit wol recreëren, ik wou echt die beweging in het silhouet krijgen. Ontzettend moeilijk wel!"

Bij L'Homme Rouge stuurden ze niet te ver weg van wat ze normaal doen: no nonsense silhouetten met die typische Scandinavische feel. "Maar het is natuurlijk Woolmark, dus we hebben de focus op het materiaal gelegd en echt geprobeerd om op die manier te innoveren. We werkten sowieso al graag met wol en we willen daar in de toekomst ook meer mee werken, dus het was fijn dat we via Woolmark in contact zijn gekomen met zoveel verschillende technieken en producenten."

David Laport en L'Homme Rouge stoten zo door naar de finale en krijgen 47.000 euro om hun finalecollectie uit te werken. Begin 2018 vindt in Firenze de finale plaats, waar de winnaars (womenswear en menswear) van de International Woolmark Prize bekend gemaakt zullen worden. Zij winnen, naast internationaal aanzien, 136.800 euro aan prijzengeld en de mogelijkheid om hun product op commerciële manier uit te bouwen in samenwerking met de retailers die zich engageren voor deze prijs. Het prijzengeld werd dit jaar door Woolmark verhoogd om het engagement van het bedrijf voor opkomend talent te versterken. 'Door de toenemende druk op jonge ontwerpers hebben we onze programma-uitgaven geherstructureerd met een grotere focus op het designtalent en onze partners', aldus Woolmark.

Voor het eerst dit jaar zal er tijdens de internationale finale ook een Innovation Award uitgereikt worden. De award wordt uitgereikt aan de finalist met 'het meest unieke en creatieve textiel of garen' en ontvangt een geldbedrag van 100.000 Australische dollar. Tevens krijgt deze winnaar de mogelijkheid om zijn product op commerciële manier uit te bouwen. De weverij die betrokken is bij de winnaar van de innovatieprijs zal onderdeel worden van het global trade promotional program van the Woolmark Company.