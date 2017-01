Iraakse Koerden richten modieuze club op en delen positief beeld van hun streek

Arbil, of Erbil, is de hoofdstad van de federale staat Iraaks-Koerdistan. Het is op Bagdad, Basra en Mosoel na de grootste stad van Irak. Enkele inwoners willen het beeld van hun streek bijsturen en gebruiken een Instagramprofiel om zichzelf te profileren.

De outfits die de mannen dragen doen vooral denken aan westerse mode, maar ook hun eigen culturele erfgoed komt aan bod. Dat is de bedoeling, want de mannen willen zich laten inspireren door zowel de westerse als de Koerdische cultuur.

De westerse inspiratie komt van Pitti Uomo, het mannenmode-evenement dat twee keer per jaar wordt georganiseerd in Firenze. Het staat bekend om de stijlvolle aanwezigen, die maar al te graag als moderne dandy's op de foto gaan. Maar ook de affendi cultuur van Koerdistan inspireert de Mr. Erbil organisatoren. De affendi waren hoogopgeleide en zeer gerespecteerde mannen die hun mooiste outfits aantrokken om naar de theesalons te gaan. De jonge garde probeert die traditie in ere te herstellen.

Sociaal engagement

Naast de modieuze plaatjes draagt de Instagrampagina ook een geëngageerde boodschap uit. De Iraakse Koerden willen tonen dat ze wachten op een beter leven, maar optimistisch zijn en zelf willen bijdragen aan die mooiere wereld. Ook steunen ze vrouwenrechten en gebruiken ze hun platform om verschillende inspirerende vrouwen in de kijker te plaatsen. Naast een modeplatform is Mr. Erbil dus ook een oproep tot sociale verandering.

De Instagrampagina wist al heel wat volgers te verzamelen, die enthousiast reageren op de stijlvolle looks en optimistische boodschappen.