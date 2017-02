Iconische ontwerper Alexander McQueen inspireert drie biopics

Alexander McQueen is een legende van de mode-industrie. De Britse ontwerper studeerde aan Central Saint Martins, waar hij zijn liefde voor mode kon ontplooien. Zijn afstudeercollectie trok de aandacht van de beroemde styliste Isabella Blow, die de volledige collectie kocht en McQueen zou steunen om het te maken in de modewereld. 'Hij is een wilde vogel en volgens mij kan hij kleren vleugels geven,' zei Blow ooit over haar protegé. Haar zelfmoord in 2007 was een zware klap voor de ontwerper.

In minder dan tien jaar tijd werd McQueen een van de meest gerespecteerde modeontwerpers ter wereld. In 1996 werd hij aangeworven als creatief directeur van Givenchy, waar hij bleef tot 2001. Hij creëerde kostuums voor artiesten zoals David Bowie en Björk en wist vier British Designer of the Year Awards te verzilveren. Tickets voor zijn shows waren gegeerd bij alle modeliefhebbers omwille van hun spektakel en creativiteit. Zijn stijl kan omschreven worden als een mix van klassiek vakmanschap en avant-garde, van romantiek en rauwe energie.

Negen dagen na de dood van zijn moeder Joyce, die overleed ten gevolge van kanker, pleegde Alexander McQueen zelfmoord. Zijn angststoornissen, depressies en overmatig druggebruik kregen de bovenhand.

Biopics

Het is dus niet gek dat de ontwerper de inspiratie vormt voor verschillende films. Momenteel zijn er drie biopics over McQueen in de maak.

Regisseur Ian Bonhôte focust met 'McQueen' op het persoonlijke traject van de beroemde ontwerper, inclusief zijn tijd als leerling op Savile Row. Het scenario werd gepend door Peter Ettedgui, die de goed onthaalde documentaire 'Listen to me, Marlon' over Marlon Brando schreef.

Voorts wordt ook de biografie 'Blood Beneath The Skin' van Andrew Wilson verfilmd door regisseur Andrew Haigh. Acteur Jack O'Connell, die je kan kennen van 'Unbroken' of 'Money Monster', kruipt in de huid van McQueen. Het verhaal van deze film vertelt over de turbulente en creatieve maanden voor de iconische modeshow van McQueen in 2009, die hij opdroeg aan zijn moeder.

In de biopic 'The Ripper' wordt de vriendschap tussen de modejournaliste Isabella Blow en Alexander McQueen belicht. Maven Pictures brengt de film uit en Gesha-Marie Bland schreef het script.

Het zijn niet de eerste films over Alexander McQueen. Louise Osmond regisseerde eerder al 'McQueen and I', eveneens over de relatie tussen Blow en McQueen.