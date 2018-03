'Het idee dat alleen perfecte lijven zwemkledij aan mogen, vond ik te absurd om te overwegen'

46 werd ik en om niet weer dezelfde mensen dezelfde drankjes in dezelfde living aan te bieden, verhuisde mijn verjaardagsfeestje voor een keer naar zee. Tantes Mireille en Diane boden genereus hun strandcabines aan, er werd drank en eten aangevoerd en de zon scheen. Het resultaat was een van de fijnste verjaardagen ooit, eentje waar bij de combinatie van familie en vrienden schitterende momenten opleverde. En grappige beelden ook. De zeemensen legden het concept Tour de France (zandbaan, knikkers, plastieken coureurs) uit aan de landrotten, en dus werd er gegraven en gesculpteerd op het harde zand. Het plaatje had iets kom...