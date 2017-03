Digitale uitbetaling kan economische positie van vrouw in ontwikkelingslanden versterken

Better Than Cash Alliance is een partnership van de VN bestaande uit overheden, bedrijven en internationale organisaties die zich inzetten om de transitie van cash naar digitale betalingen te bespoedigen. H&M is het eerste modebedrijf dat zich hierbij heeft aangesloten, en hun pioniersfunctie is broodnodig. De Zweedse fastfashiongigant is zowat de grootste klant van de kledingindustrie van Bangladesh, waar volgens onderzoek van de BTCA nog steeds 90% van de lonen contant wordt uitbetaald.

Voordeliger en transparanter

H&M moedigt leveranciers dan aan om hun werknemers niet meer cash uit te betalen. Door het geld digitaal over te maken, via bijvoorbeeld een bankrekening, kan volgens H&M het leven van zo'n 2 miljoen werkkrachten verbeterd worden. "Digitale betalingen vormen een snellere, veiligere en meer transparante manier om je salaris te ontvangen, financiële inclusiviteit te bevorderen en de economische onafhankelijkheid van vrouwen te boosten", aldus H&M's sustainability manager Gustav Loven aan Fashion United. "Ook voor onze leveranciers is het voordeliger om de lonen digitaal uit te betalen."

BTCA berekende al dat in Bangladesh specifiek het een bedrijf 750 uur aan productie per maand kan opleveren en kosten met zo'n 85% kan verlagen wanneer werknemers digitaal worden uitbetaald, omdat mensen niet meer moeten aanschuiven om hun geld contant te ontvangen, en er niemand meer moet instaan om dat geld eerst te tellen en vervolgens uit te delen.

Maar nog belangrijker is de transparantie van digitaal uitbetalen: je kan precies nagaan of een bedrijf zijn werknemers (correct) betaalt, of ze op regelmatige basis betaald worden en of ze loon naar werk krijgen. Bovendien verhogen ze via het opzetten van bankrekeningen ook het aantal mensen die deel gaan uitmaken van het financiële systeem, waardoor die mensen op hun beurt dan weer in aanmerking kunnen komen voor spaarplannen of leningen.

Financiële identiteit

Meer dan voor wie ook is het een goede zaak voor vrouwelijke werknemers, zeker in ontwikkelingslanden. De kledingindustrie in Bangladesh voor 80% uit vrouwen, en van de 1,6 miljoen mensen die H&M er in dienst heeft is 65% van het vrouwelijke geslacht. Vrouwen hebben zeker in ontwikkelingslanden weinig toegang tot financiële diensten, schrijft Quartz, en digitale betalingen geven vrouwen niet enkel die toegang en meer controle over het geld dat ze verdienen, ze kunnen ook weer veiliger naar huis wandelen zonder weekloon op zak.

"Voor velen, en vrouwen in het bijzonder, is het belangrijk om een financiële identiteit te hebben, en deel uitmaken van het financiële systeem via een bankrekening bijvoorbeeld is de eerste step naar sociale inclusie", aldus Ruth Goodwin-Groen, managing director bij de Better Than Cash Alliance aan Quartz.

BTCA hoopt dat andere grote modespelers snel in de voetsporen van H&M zullen treden.