Cruisecollectie Chanel: op cruise met kapitein Karl

Chanel presenteerde de cruisecollectie 2018/2019 in het Grand Palais in Parijs. Een groot spektakel, dat we vanop de derde rij beleefden. Voor ons zaten actrices Kristen Stewart en Margot Robbie. Op de after party dansten we met Lily-Rose Depp.