CEO modebedrijf verdient op vier dagen wat textielarbeider in hele leven verdient

Dat onze wereldeconomie niet in balans is, is een understatement. De rijksten ter aarde vergaren steeds meer geld, terwijl de minst bedeelden steeds dieper in het slijk wegzakken. Soms letterlijk. Oxfam wil deze armoedekloof in de verf (blijven) zetten en publiceerde een nieuw rapport, getiteld 'Reward Work, Not Wealth', dat niet toevallig uitgebracht wordt terwijl in Davos de top van de politiek en het bedrijfsleven de koppen bij elkaar steekt voor het World Economic Forum.

...