Carlo Benetton overleden op 74-jarige leeftijd

Samen met zijn broers Luciano en Gilberto, en zijn zus Giuliana, stichtte Carlo Benetton in 1985 het bedrijf in Italië. De idee om een eigen modemerk te creëren kwam van Luciano, de oudste van de familie. De eerste collectie bestond uit een reeks wollen pulls in verschillende kleuren. Het werd meteen een succes.

Het succes van de "United Colors of Benetton" breidde snel wereldwijd uit. Het merk beleefde zijn hoogdagen tussen de jaren 1982 en 2000, onder meer dankzij de spraakmakende reclamecampagnes van fotograaf Oliviero Toscani. Maar het jongste decennium is het succes van Benetton tanende. Het bedrijf verloor afgelopen jaar 180 miljoen euro. Eind vorig jaar nam de intussen 83-jarige Luciano opnieuw de leiding, in een poging om het tij te keren. De nieuwe strategie zou vanaf 2019 bekengemaakt moeten worden.