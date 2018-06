Vlaming gebuisd op kennis over voeding

Hoeveel groente en fruit moeten we dagelijks eten voor onze gezondheid? Tweehonderd gram of minder, denkt twee derde van de respondenten, terwijl de Hoge Gezondheidsraad minstens 500 gram aanbeveelt. Minder dan een kwart (23 procent) vinkte het juiste antwoord aan. Bij de vraag welke drank het meest suiker per 100 ml bevat, slaat 88 procent de plank mis door cola te kiezen. De meeste suiker blijkt in halfvolle chocolademelk te zitten.

De enquête was een initiatief van Eos, Rikolto (Vredeseilanden), het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vereniging voor Economisch Leven en Tuinieren (Velt). De respondenten kregen 34 kennisvragen, telkens met vier antwoordopties (plus de optie 'geen idee') en verdeeld over vier categorieën: gezondheid, sociaaleconomisch, dierenwelzijn en milieu.

Jeugd enorme buis

Jongeren tussen 18 en 29 jaar scoren het slechtst op de kennisvragen met 34 op 100. De groep 50 tot 64-jarigen doet het iets beter met 44 op 100. Verantwoordelijk daarvoor is onder meer een vraag als: wanneer valt bij ons het tomatenseizoen? Een derde van de jongeren geeft correct aan dat het van juni tot oktober is. Van de 50-plussers geeft 80 procent het goede antwoord.

Nog een kenniskloof is te zien in opleidingsniveau. Tachtig procent van de hoogopgeleiden weet dat de Vlaming vandaag te veel bewerkte vleeswaren eet voor zijn gezondheid, tegenover slechts 55 procent van de respondenten met een diploma lager secundair onderwijs.

Magere kennis over vlees

Onze kennis over de veestapel is trouwens maar mager. Op de vraag hoeveel dieren we jaarlijks in Belgische slachthuizen doden, geeft 10 procent van de respondenten het juiste antwoord: 300 miljoen. Ook de gemiddelde leeftijd van een vleeskip ontgaat ons. Een op de vijf (19 procent) antwoordt correct met zes weken. De meerderheid gokt drie maanden tot twee jaar.

Nog enkele bevindingen: 39 procent van de Vlamingen weet waar het bekende Fairtrade-label voor staat. En 36 procent herkent het Europees biolabel (het groene blaadje), dat op alle biologische verpakte producten in Europa moet staan.