Supermarkten willen experimenteren met herbruikbare zakjes op versafdeling

De grote lijnen van het proefproject liggen vast: het komt er in de zeven grootste supermarktketens (onder meer Colruyt, Carrefour en Delhaize), er zal worden gewerkt met herbruikbare plastic zakjes en het wordt in de loop van het jaar gelanceerd.

Maar heel wat andere zaken zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Zo is het nog niet duidelijk hoe die zakjes er precies zullen uitzien en zullen de ketens zelf bepalen in welke van hun winkels ze de zakjes aanbieden. Of die betalend zullen zijn, is ook een beslissing van de keten zelf.

Herbruikbaar plastic

Volgens Comeos zijn die herbruikbare plastic zakjes een beter alternatief dan papieren zakken. Die laatste hebben immers een grotere milieu-impact, vergen meer transport en scheuren gemakkelijker, zegt Cardyn. Bovendien moeten ze aan de kassa telkens worden geopend om te kijken wat erin zit. En dat zou een keten op jaarbasis opzadelen met 3,8 miljoen euro extra personeelskosten, zo werd berekend.

"We willen zelf initiatieven nemen en een aantal zaken uitproberen, net zoals we meer dan tien jaar geleden hebben gedaan met de herbruikbare plastic zakken aan de kassa", aldus nog de Comeos-woordvoerder. Sindsdien werd al 4.560 ton plastic uitgespaard.

De resultaten van het proefproject zullen worden overgemaakt aan de overheid.