Sterrenchef Maxime Maziers neemt Bruneau over

Maziers, zelf een oudgediende van Bruneau, zal mettertijd het restaurant meer en meer naar zijn eigen hand zetten, maar in een eerste fase blijft alles bij het oude. 'Ik zal mijn eigen menu aanbieden, maar ook de seizoensklassiekers van Bruneau aanbieden', zegt de chef. 'Daarnaast kom er een vernieuwend menu 'sur mesure', op maat dus.' Ook de naam van de gastronomische topzaak blijft behouden.

Zestig jaar topniveau

Bruneau, open sinds 1975, was een van de weinige driesterrenzaken in Brussel tussen 1988 en 2004, maar na 60 jaar op een zeer hoog gastronomisch niveau gaf de Naamse chef Jean-Pierre Bruneau er de brui aan. Zijn restaurant stond sinds januari te koop voor anderhalf miljoen euro. De eigenlijke verkoopprijs is evenwel niet bekendgemaakt. 'Ik wilde aan een gepassioneerde chef-eigenaar verkopen en niet aan een investeerder', zegt Bruneau zelf. 'Maxime is een enorm talent. Hij zal de ster van Brunau weer doen schitteren, daar twijfel ik niet aan. Juist Maxime heeft schouders die sterk genoeg zijn om onze erfenis te kunnen dragen.'

Maziers, die 'L'Ecailer du Paleis Royal' zal verlaten, zegt dan weer fier te zijn dat hij het vertrouwen geniet van Jean-Pierre Bruneau en hij zegt er alles aan te zullen doen om het niveau van het overgenomen Bruneau hoog te houden