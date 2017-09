'Vogels in de pot' brengt smakelijke lofzang aan haantje

Een met aandacht, liefde en de juist gekozen ingrediënten bereide stoofpot is prachtig eten. Dat vinden ook Johanna van culinair projectbureau Alle Dagen Honger en chef in TAPTA Magalie Verbaet. Met hun smakelijke kooksessies 'Vogels in de pot' verkennen ze de diversiteit binnen het vogelrijk.