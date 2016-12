Krokante groentehapjes met basilicum

Bereidingswijze

Voor 4:

1 courgette, 1 rode paprika, 1 kleine venkel, 1 teen knoflook, 1 ui, olijfolie, 3 takjes basilicum, 40 g boter, 4 vellen brickdeeg

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 180°C.

Was alle groenten. Verwijder de uiteinden van de courgette en snij de courgette in kleine blokjes. Halveer de rode paprika, verwijder de pitjes en snij het vruchtvlees in kleine blokjes. Verwijder het taaie, buitenste blad van de venkel en snij de rest in kleine blokjes. Pel de knoflook en de ui en snipper fijn.

Verhit een scheut olijfolie in een sauteerpan en fruit de knoflook en de ui 10 minuten glazig. Voeg de overige groenten toe, kruid met peper en zout. Laat 30 minuten zeer zacht stoven.

Was het basilicum, haal de blaadjes van de takjes en hak fijn.

Smelt de boter en bestrijk er het brickdeeg mee. Schik telkens een reep groenten over één zijkant van de vellen brickdeeg. Strooi er wat fijngehakt basilicum over en rol het brickdeeg op. Snij de rollen bij en verdeel in hapklare brokjes. Leg op een bakplaat en bak 10 à 15 minuten in de oven; let erop dat de hapjes niet te bruin bakken.

Schik de groentehapjes op een serveerschotel, werk af met de rest van het fijngehakte basilicum en serveer lauw of koud.