Japanner Yasuhiro Fujio is San Pellegrino Young Chef 2018

De titel van beste jonge chef van de wereld ging naar de Japanner Yasuhiro Fujio, die de jury overtuigde met een culinaire interpretie van de geuren en smaken van de rivier waaraan hij opgroeide. Ayu, de zoet smakende riviervis die hij voor het winnende gerecht gebruikte vervoerde de jonge chef eigenhandig in zijn reiskoffer, zo bekende hij toen de jury vroeg hoe hij dit bijzonder lokale Japanse ingrediënt had kunnen vinden in Italië.

'Ayu kan enkel leven in zuiver water: je proeft de kwaliteit van het water in de vis. Daarom is het een mooie metafoor voor onze relatie met de natuur: je eet als het ware je omgeving op met elke hap die je neemt.' Yasuhiro reageerde tijdens de slotshow verbijsterd en nederig op zijn overwinning. 'Ik voel me niet de beste jong chef ter wereld want ik heb hier zoveel andere getalenteerde chefs ontmoet die minstens even goed kunnen koken als ikzelf. Bovendien word ik dit jaar 31, dat betekent dat ik helemaal niet zo jong ben.'

Hij bekende ook de druk die de titel met zich meebrengt te vrezen. 'Maar ik ga mijn best doen om mijn angst om te zetten in moed om te hard te blijven werken.'

Trotse Belgen

De Belgische kandidaat Frédéric Chastro (29) vertegenwoordigde dit weekend de Benelux met een gerecht met Belgisch konijn, orgaanvlees en kleine hersenen, biologisch witloof en een saus van donker bier. Na de slotshow reageerde Frédéric opgelucht: 'Ik ben trots dat ik bij de 21 finalisten ben geraakt. Ik heb zoveel geleerd van de andere chefs in deze wedstrijd. Het was een bijzondere ervaring die ik niet had willen missen. Het niveau van deze wedstrijd ligt zo hoog dat winnen heel uitzonderlijk was geweest. Ik ben enthousiast over het feit dat de jury veel belang hechte aan het persoonlijke verhaal achter elk gerecht. Ik ben zelf voor mijn signatuurgerecht op zoek gegaan naar mijn roots, die in Colombia, Frankrijk en sinds twee jaar ook in België liggen.'

'Het feit dat we een Belgische vertegenwoordiger in de finale hadden betekent dat we sowieso zijn gewonnen'

De Belgische kandidaat werd begeleid door mentor Peter Goossens, die erg onder de indruk was van de rust en focus van de jonge kandidaat. Samen hebben ze de afgelopen maanden het gerecht gepolijst en verfijnd. 'Ik heb geprobeerd om Frédéric alle vrijheid te geven. Wel heb ik een aantal persoonlijk tasting notes meegegeven. Zo was het gerecht aanvankelijk vrij bitter, ik heb hem geadviseerd om daar iets minder extreem in te zijn om het toegankelijker te maken.' Na afloop van de wedstrijd reageerde Goossens positief: het feit dat we een Belgische vertegenwoordiger in de finale hadden betekent dat we sowieso zijn gewonnen.'

Vrouwelijke chefs

De internationale kookwedstrijd werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd en is toegankelijk voor chefs, sous-chefs, chefs de parties (gespecialiseerde chefs zoals patissiers) en commis (leerling-chefs) van over heel de wereld die jonger zijn dan 30 jaar. Tijdens de finale stelden 21 chefs van over de hele wereld - die werden geselecteerd tijdens regionale selecties - hun signatuurgerecht voor aan de prestigieuze jury.

De juryleden, die samen voldoende Michelinsterren hebben om een donkere nacht mee op te lichten, zijn Virgillio Martínez (Peru), Margarita Forés (Filipijnen), Brett Gramam (Australië), Annie Féolde (Frankrijk), Dominique Crenn (Frankrijk - met restaurants in Amerika), Ana Ro¨ (Slovenië) en Paul Pairet (Frankrijk). Opvallend feit is dat San Pellegrino ervoor koos om het gebrek aan vrouwelijke kandidaten (slechts twee vrouwen in de hele competitie) te counteren door in de zevenkoppige jury vier vrouwelijke topchefs te positioneren in de hoop dat deze rolmoddelen de komende jaren meer jonge vrouwelijke chefs zouden stimuleren om in te schrijven.