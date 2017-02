'Ik drink nooit alcohol en ben geen sociale paria'

In februari daagt Tournée Minérale, een initiatief van De DrugLijn, VAD en Stichting tegen Kanker, Belgen uit om een maand lang geen alcohol te drinken. Na een maand zonder alcohol zijn er heel wat mensen overtuigd van deze levensstijl en gaan minder of geen alcohol drinken. Probeer tijdens TM zoveel mogelijk sociale activiteiten in te plannen. Zo kom je jezelf misschien nog eens tegen en besef je dat nuchter feesten perfect mogelijk is. Hoor je een leuk nummer? Heb je een fantastische dansmove? Zie je een knap figuur waar je mee wil gaan praten? Ga ervoor.

