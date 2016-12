Het perfecte eindejaarsmenu volgens... Caroline Dhont (Avocado van de Duivel)

Wat vind jij belangrijk op een eindejaarsfeest?

Moest er niet zoveel lekker gegeten worden, zou ik de eindejaarsfeesten liever aan me voorbij laten gaan. Ik word weinig enthousiast van kerstliedjes en de andere kitch die erbij hoort. Maar, toegegeven, tegen dat het pakweg 23 december is, smelt mijn onverschilligheid en kan ik me er toch ten volle aan overgeven. Het vooruitzicht van gezellig samenzijn met familie en vrienden aan een goeie tafel trekt me over de streep.

Wat mag er echt niet ontbreken op de feesttafel?

Ik hou echt van hapjes, met iets sprankelend erbij. Liefst een mooie mix van warm en koud, knapperig of om te dippen,... Het grote gevaar is om te veel van de hapjes te eten. Oplossing is om een heel feestmaal met enkel hapjes te doen.

Wat wil je dit jaar zeker niét zien tijdens feesten?

In deze koude dagen heb ik graag wat hartverwarmende kost, dus liever geen koude buffetten. Ik ben bijvoorbeeld geen fan van kreeft belle vue, de kreeft is helemaal platgekookt dan, naar mijn mening, zo'n zonde! Veel liever uit de oven met bijvoorbeeld salieboter.

Bezorgt etentjes organiseren jou stress? (En wat doe je om die te counteren?)

Ik probeer me aan te passen aan de tijd die ik heb om voor te bereiden. Heb ik die dag nog moeten werken? Dan zal het iets eenvoudigs zijn. Als ik een hele dag om voor te bereiden, dan kan ik er echt van genieten om een urenlang te staan kokerellen. Ik zie het als carte blanche om volop te experimenteren en ga dan ook nieuwe dingen proberen. Dus stress, nee niet echt.

Heb je een vaste feesttraditie?

Het etentje dat we met mijn ouders en zus doen op Kerstavond is heilig. We komen uit een Bourgondisch nest en dus is deze jaarlijkse traditie ook een culinair hoogtepunt voor heel de familie. We verdelen voor-, hoofd- en nagerecht onder elkaar om voor te bereiden en kiezen dan een thema. Dit jaar houden we het wel wat soberder, en maken we elk een licht gerecht. Benieuwd of het ons lukt!